Bakan Yanık: Çocuğun istismarı üzerinden siyaset olmaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 6 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;"Açılan ceza davasına bakanlık olarak müdahiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hassasiyetiyle 20 yıldır devam eden bir mücadele var. Şiddetle mücadele var, çocuklara ilişkin şiddetle mücadele var. Bunu kimse inkar edemez. Bu ve benzeri vakaların Bakanlık olarak her zaman içinde oluruz. Mağdur bize gelmiştir, hemen kolluk güçlerimizi harekete geçiririz. Ya da mağdur kolluğa gitmiştir vaka bize gelir biz olaya dahil oluruz. Gerek sosyal hizmet ve barınmanın temini noktasında biz tüm mağdurun yanındayız."Bakan Yanık, "Mağdurun ihtiyacı olduğu takdirde, ekonomik, barınma gibi her türlü güvenliği sağlamak bakanlığımızın sorumluluğunda. Bundan sonra da mağdur talep ederse bu destekleri sağlarız. Meseleye müsaade ederseniz derin bir perspektiften bakmak istiyorum. Çocuk istismarı konuşurken bile tüylerimizi diken diken eden bir şey. Hangi gerekçe ile olursa olsun, kabul edilemez! Bunun altını bir çizmek lazım. İstismar ile mücadeleyi görev edinen bir bakanlığız. Bizim varlık sebebimiz bu. Kim olursa olsun, hangi sebeple olursa olsun, çocukların cinsel istismarı ve bunun ihmali kabul edilemez. Çocukların her türlü ihtiyacının karşılanması için her türlü imkanı sunma gayretindeyiz. Davaya müdahil olduk. Biz kamuoyuna yansısın, yansımasın bu davaların içinde oluruz. Milletimiz şundan müsterih olsun, kendilerinin bilmediği yüzlerce vakada da biz mağdurun hakkını savunmak için yanındayız. Bunun altını çizmek istiyorum. Gerekli araştırmalar, mağdurun korunması, küçüğün korunması gibi sorumlulukları yerine getireceğiz. Mağdur talep ederse psikolojik destek de veririz." ifadelerini kullandı.Hukuken bir evlilik birliği kurulamadığını vurgulayan Yanık, "Basına yansıyan kısmından bahsedeyim. Farklı bir takım yaşlar var. 6 yaş var, 7-8 yaş var. 13'te nişanlanıp 14'te evlendiğine dair yaşlar var. Ortada bir çocuğun istismarı var. 16 yaşında hakim kararıyla olağanüstü şartlarda, 17 yaşında ebeveyn rızasıyla, 18 yaşında reşit olduğu için kendi rızasıyla evlenir. 16 yaşın altında hukukun kabul ettiği evlilik söz konusu olmaz. 15 yaşın altı çocuğun istismarıdır. Buradaki mesele, evlilik başlığı altında konuşuluyor.Hukuken bir evlilik birliği kurulamadığı çok açık. Daha sonra taraflar boşanmışlar. Bizi ilgilendiren tarafı burada çok erken yaşta cinsel istismarın vuku bulup bulmadığı. Erken yaşta ve zorla evlilikler bir defa şunu ifade etmek istiyorum. Erken yaşta ve zorla evlilik dediğimiz konu 16 yaşın altındakilerden bahsetmek istiyoruz. 16 yaş evlenme yaşı. Bunun altı zorlanarak yapılan evliliklerden bahsediyoruz. Mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Burada şunu da ifade etmem gerekiyor. Erken yaşta zorla evliliklerle niye hassasiyetle uğraşıyoruz. Erken yaşta zorla evlilik tek başına kalmıyor. Fiziksel, cinsel, duygusal şiddeti getiriyor. Erken yaşta evlendirilmiş bireyin beraberinde yoğun şiddet örüntüsüne girmesi söz konusu. Yaptığımız çalışmalar şükürler olsun ki sonuç veriyor. Erken yaşla evlilik mücadelesinde 18 yaş altı 16-17 yaş grubundaki evlilik oranları 7,3'tü yanılmıyorsam 2000'lerin başında şu anda 2 küsürlerde. Farkındalık eğitimlerimiz devam ediyor. Kamu kurum kuruluşları, eğitim ve sağlık kurumlarıyla çalışmalar yapıyoruz. Kız ve erkek çocukları için de eğitime erişimin kolaylaştırılması çok önemli. Bizim bu geçtiğimiz 2021-2022 öğretim yılında başlattığımız anaokulu desteğimiz var. Gelir desteği düşük olan çocukların anaokulu aidatını biz ödüyoruz. Bu erken dönemde eğitime erişen çocukların eğitim kurumlarında kalma sürelerini uzatıyor. Erken başlayan çocuğun okulda kalma süresi uzuyor. " açıklamalarında bulundu.