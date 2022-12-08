Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sır fotoğrafın gizemi çözüldü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo'yla olan söyleşisinde iktidarın 'kara parayla meti sokaklara davet ettiği' yalanı ortaya atmıştı.Kılıçdaroğlu ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik iftiralarını sıralayarak 'O da fotoromancı ya.. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. 'Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız' dediler ve göz yumdular. Onunla bununla poz veren Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur' ifadelerini kullanmıştı.'MANSUR, AKŞENER, EKREM ELLERİNİ OVUŞTURACAK'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun kabulünden fotoğraf karesini sosyal medya hesabından 'FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak' şeklinde paylaşımda bulunmuştu.O KİŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımında gözükmeyen kişinin sırrı ortaya çıktı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hediyeleştiği ve kabul ettiği kişinin kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, işyerinden hırsızlık, suç örgütü kurma suçu bulunan Hamza Güler olduğu ortaya çıktı.KILIÇDAROĞLU'NUN KABUL ETTİĞİ KİŞİ UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNE GİRDİHamza Güler'in suç dosyası oldukça kabarık olduğu görüldü. Güler'in Batman ilinde görülen davalarda yok yok. Güler; 'Yaralama, ruhsatsız silah taşıma, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, suç işlemek amacıyla örgüte üye olma' suçlarından yargılandığı ortaya çıktı.Güler'in en dikkat çeken dosyası ise; Kılıçdaroğlu'nu zora sokacağı görülüyor. Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlam suçundan Güler'i cezaevine gönderdiği tespit edildi.CEZAEVİNDE YANGIN ÇIKARDIGüler, tutuklu bulunduğu süre Batman M Tipi Cezaevinde 2020 yılında infaz yasasına karşı başlatılan isyana karıştığı ve bu nedenle kasten yangın çıkarma, kamu malına zarar verme suçlarından dava edildiği belirlendi.