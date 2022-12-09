  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,58 - 19,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Çavuşoğlu'nun 'Türk azınlık' açıklaması Yunanistan'ı karıştırdı! Dendias'tan skandal sözler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Batı Trakya'daki Türk azınlıklarına yapılanları gündeme getirmesiyle Atina hükümeti karıştı. Bakan Çavuşoğlu'nun Türk azınlıklara yapılanları bir bir anlatması üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias çareyi skandal sözlerle Türkiye'ye saldırmakta buldu.

Bakan Çavuşoğlu'nun 'Türk azınlık' açıklaması Yunanistan'ı karıştırdı! Dendias'tan skandal sözler
Ekleme: 9.12.2022 - 10:24 Güncelleme: 9.12.2022 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu'nun 'Türk azınlık' açıklaması Yunanistan'ı karıştırdı! Dendias'tan skandal sözler
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son zamanlarda daha da artmış durumda. Türkiye'deki gelişmeleri sıklıkla gündemine getiren Yunan basınının bu sabah ana hedefinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'unun sosyal medya paylaşımı vardı.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun üyelerinin Ankara'da ağırlandığından bahsederek, 'Yunanistan, Lozan Antlaşmasını ve Türk azınlığın temel insan haklarını ısrarla ihlal etmeye devam ediyor. Batı Trakya'daki kardeşlerimiz hiçbir zaman yalnız kalmayacaktır!' ifadelerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun 'Türk azınlık' açıklaması Yunanistan'ı karıştırdı! Dendias'tan skandal sözler

'Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk azınlığa yönelik bazı ayrımcı uygulamaları' isimli bir liste de yayımlayan Bakan Çavuşoğlu, Yunan basınını karıştırdı.

Yunan gazetesi Ta Nea, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Bakan Çavuşoğlu'nun gerçekleri çarpıttığını söylediğini ifade etti. Gazete, Yunan Dışişleri'nin 'Modern bir Avrupa demokrasisi olan Yunansitan, azınlığın refahını destekleyen yapılandırılmış bir azınlık politikası izliyor' dediğini kaydetti. Haberin devamında asılsız iddialara yer verilerek Türkiye'deki Rum azınlığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı söylendi. Ancak bunun için haberde herhangi bir kanıt da gösterilemedi. Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik asılsız suçlamaları Proto Thema'nın da gündemindeydi. Gazetenin ifadesine göre Yunan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye 'Siz Yunan azınlığı yok ettiniz' ifadeleriyle saldırdı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan da skandal bir açıklama geldi. Dendias, 'Türkiye'yi insan hakları dersi vermek yerine evini düzene sokmaya ve oradaki Rum azınlığına hayat ve dinamizm kazandıracak politikaları uygulamaya çağırıyoruz' ifadelerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun 'Türk azınlık' açıklaması Yunanistan'ı karıştırdı! Dendias'tan skandal sözler

Bakan Çavuşoğlu'nun yayımladığı listenin maddeleri şöyle:

Yunanistan, Batı Trakya'daki 'Türk' azınlığı etnik azınlık olarak tanımlıyor. Yunanistan azınlık mensuplarının okulları, kurumları, toplulukları ve kuruluşlarının adlarında 'Türkçe/Türk' terimlerini kullanmalarını engelliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu nedenle Yunanistan'ı 3 kere cezalandırdı; ancak Yunanistan 'Türk' azınlığın örgütlenme özgürlüğünü ihlal ediyor. Yunanistan yaklaşık 15 yıldır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulamadı. Yunanistan, Türk azınlığın kendi dini temsilcilerini seçmesine izin vermiyor. Yeni Yunan Müftülüğü yasası 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması'na aykırı ve şu an Türk azınlığı temel insan haklarından mahrum bırakıyor. Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk vakıflarının mülklerine el koyuyor. Yunanistan, aşırı ayrımcı mali düzenlemeler ve keyfi vergilendirme yoluyla Türk azınlığa karşı ayrımcılık yapıyor. Yunanistan son 15 yılda Türk azınlığa ait 90'dan fazla okulu kapattı ve yeniden açılmasına izin vermiyor. Yunanistan, Türkçe öğretim materyallerinin güncellenmesini engelliyor.

Bakan Çavuşoğlu listenin sonuna 'Bu liste uzar gider...' notunu düştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun 'Türk azınlık' açıklaması Yunanistan'ı karıştırdı! Dendias'tan skandal sözler


TRT World Forum 2022'de konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
Terör örgütüne darbe vuruldu: İşte DEAŞ'ın parasını yöneten aile!
Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile krizin çözümü için görüşeceğim!
FETÖ'cü Enes Kanter'i New York'taki BM binasına sokan görevlinin işine son verildi
Meral Akşener: Tek adayla gitmeliyiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün
Bakan Yanık: Çocuğun istismarı üzerinden siyaset olmaz
Bakan Çavuşoğlu'nun 'Türk azınlık' açıklaması Yunanistan'ı karıştırdı! Dendias'tan skandal sözler
Bakan Nebati açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayısı!
Hassas vuruş: ABD karargahının yanıbaşında operasyon
CHP fiyaskosunda yeni perde: Yüzyıl çağrısı değil teslimiyet belgesi
Danışmanları vizyon toplantısına online katılan Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sır fotoğrafın gizemi çözüldü!
FETÖ en büyük davasını kaybetti: Altı milyar dolarlık tazminat talebi reddedildi
FETÖ firarisi Akın İpek’e büyük şok!
Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması!
Yunan basını hükümeti topa tuttu: Libya ile ilişki kurmayıp Türkiye'nin anlaşmasını baltalaması eleştirildi
MHP'den 'Kürtçe resmi dil olacak' diyen HDP'li Öcalan'a tepki! 'Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde!'
Edirne İstanbul arası hızlı tren müjdesi! Dev projenin ilk etabı 2024'te tamamlanacak
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı mesaj! 'Bir de bizim soracaklarımızı bekle'
Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Araç sahiplerine güzel haber: Bir indirim daha yolda

Araç sahiplerine güzel haber: Bir indirim daha yolda

Binlercesi aynı yerde toplandı: Herkes ne olduğunu merak ediyor

Binlercesi aynı yerde toplandı: Herkes ne olduğunu merak ediyor

Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı

Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı

Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor

Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor