Bakan Çavuşoğlu'nun 'Türk azınlık' açıklaması Yunanistan'ı karıştırdı! Dendias'tan skandal sözler

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son zamanlarda daha da artmış durumda. Türkiye'deki gelişmeleri sıklıkla gündemine getiren Yunan basınının bu sabah ana hedefinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'unun sosyal medya paylaşımı vardı.Bakan Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun üyelerinin Ankara'da ağırlandığından bahsederek, 'Yunanistan, Lozan Antlaşmasını ve Türk azınlığın temel insan haklarını ısrarla ihlal etmeye devam ediyor. Batı Trakya'daki kardeşlerimiz hiçbir zaman yalnız kalmayacaktır!' ifadelerine yer verdi.'Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk azınlığa yönelik bazı ayrımcı uygulamaları' isimli bir liste de yayımlayan Bakan Çavuşoğlu, Yunan basınını karıştırdı.Yunan gazetesi Ta Nea, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Bakan Çavuşoğlu'nun gerçekleri çarpıttığını söylediğini ifade etti. Gazete, Yunan Dışişleri'nin 'Modern bir Avrupa demokrasisi olan Yunansitan, azınlığın refahını destekleyen yapılandırılmış bir azınlık politikası izliyor' dediğini kaydetti. Haberin devamında asılsız iddialara yer verilerek Türkiye'deki Rum azınlığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı söylendi. Ancak bunun için haberde herhangi bir kanıt da gösterilemedi. Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik asılsız suçlamaları Proto Thema'nın da gündemindeydi. Gazetenin ifadesine göre Yunan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye 'Siz Yunan azınlığı yok ettiniz' ifadeleriyle saldırdı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan da skandal bir açıklama geldi. Dendias, 'Türkiye'yi insan hakları dersi vermek yerine evini düzene sokmaya ve oradaki Rum azınlığına hayat ve dinamizm kazandıracak politikaları uygulamaya çağırıyoruz' ifadelerine yer verdi.Bakan Çavuşoğlu'nun yayımladığı listenin maddeleri şöyle:Bakan Çavuşoğlu listenin sonuna 'Bu liste uzar gider...' notunu düştü.