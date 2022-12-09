  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,67 - 19,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan olmasaydı Avrupa'nın duvarları ayakta duramazdı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin Avrupa'ya ve küresel güvenliğe katkıda bulunan bir ülke olduğunu bildirdi. Rama "Angela Merkel olmasaydı Avrupa'nın onuru korunamazdı ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı Avrupa'nın duvarları ayakta duramazdı" dedi.

Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan olmasaydı Avrupa'nın duvarları ayakta duramazdı
Ekleme: 9.12.2022 - 22:53 Güncelleme: 9.12.2022 - 23:01 / Editör: Ozge Selin
Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan olmasaydı Avrupa'nın duvarları ayakta duramazdı
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama İstanbul'da 'Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar' temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2022'ye katıldı. Forum'da konuşan Rama, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda üstlendiği rolün 'orta güç' aktivizminin iyi bir örneği olduğunu söyledi.

Rama, Ukrayna'daki savaşın, 'Avrupa ve Batı güvenliği açısından dönüm noktası' olduğunu belirtti.

'Kırım'ın istilası, hem Avrupa Birliği hem NATO için tartışmaya kapalı bir kırmızı çizgi olmuş olmalıydı' diyen Rama, ancak bunun yerine 'böyle bir sınır ihlalinin yalnızca ihtilaflara yol açacağı, Batı'nın güvenliği açısından gerçek olmayan ve yakında olmayacak sonuçları olabileceğine' dair bir yanılgıya düştüklerini söyledi.

Türkiye'nin esnek ve pragmatik yaklaşımıyla, Avrupa'ya ve küresel güvenliğe katkıda bulunan bir ülke olduğunu vurgulayan Rama, Türkiye'nin güçlü ve iyi ortaklıklar geliştirmek için girişimlerde bulunduğuna dikkati çekti.

Rama, Türkiye'nin son zamanlarda da görüldüğü gibi, geleneksel güvenliğin yanı sıra enerji, gıda tedariki ve göç gibi alanlarda yeni ortaya çıkan güvenlik sorunlarına ilişkin birçok anlaşmazlıkta ara buluculuk yaptığını ve yapabileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin, Suriye'deki savaş nedeniyle ortaya çıkan göç sorununun üstesinden tek başına geldiğini kaydeden Rama, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in göçmenler konusunda oynadığı role dikkati çekti.

Rama, 'Angela Merkel olmasaydı Avrupa'nın onuru korunamazdı ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı Avrupa'nın duvarları ayakta duramazdı.' dedi.
Arnavutluk Başbakanı Rama, Türkiye'nin arka kapısını korumadığı bir Avrupa'nın korkunç bir şekilde yıkılabileceğine işaret etti.

TRT World Forum 2022, 'Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar' temasıyla bu yıl 6'ncı kez düzenleniyor.
AK Partili Çelebi HDP'lileri sinirlendirdi: Bizim bebek katiline 'Sayın' diyenlerle işimiz yok
TRT Genel Müdürü Sobacı: Türkiye pek çok küresel krizin çözümünde kilit rol oynadı
Beyaz Saray: Rusya-İran ilişkileri tam teşekküllü bir savunma ortaklığına dönüşüyor
Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan olmasaydı Avrupa'nın duvarları ayakta duramazdı
Bakan Akar: 2015'ten beri 37 bin terörist etkisiz hale getirildi
Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırgan tutuklandı!
Kadıköy Belediyesi zabıta memurlarına rüşvet soruşturması! İtiraflar ortaya çıktı
Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller'i kabul etti!
Putin'den nükleer tehdit! 'Bunu yapan herhangi bir ülkeyi yeryüzünden sileriz'
Bakan Kurum rakam vererek duyurdu! 'Togg için talep yağıyor'
Türkiye'nin tek bir hamlesi yetti! Avrupa bu manzaraya ağlıyor...
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan: Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz
Yunan basınından itiraf gibi haber: 'Denizaltılardan daha büyük bir problemimiz var'
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizemli fotoğraf karesinin sırrı çözüldü
İstanbul'da kritik zirve: Rusya ve ABD temsilcileri bir araya gelecek
Başörtüsü için anayasa teklifi! AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den flaş açıklamalar
Kılıçdaroğlu Türk Polis Teşkilatını hedef alıyor
AK Partili kadın meclis üyesine hakaret eden Tanju Özcan beraat etti
Tahıl krizini çözen Başkan Erdoğan'a Afrikalı çocuktan anlamlı hediye! Kürsüde buğday destesini eline alarak dünyaya seslendi...
Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Araç sahiplerine güzel haber: Bir indirim daha yolda

Araç sahiplerine güzel haber: Bir indirim daha yolda

Binlercesi aynı yerde toplandı: Herkes ne olduğunu merak ediyor

Binlercesi aynı yerde toplandı: Herkes ne olduğunu merak ediyor

Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı

Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı

Baraj seviyesi azaldı: 6 yıl sonra yeniden göründü

Baraj seviyesi azaldı: 6 yıl sonra yeniden göründü