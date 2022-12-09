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Antalya’da kan donduran cinayet: Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da bir kişi, tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Komşuları tarafından yakalanıp polise teslim edilen şüpheli gözaltına alındı. Olayı duyup eve gelen baba ise uzun süre gözyaşı döktü.

Ekleme: 9.12.2022 - 09:03 Güncelleme: 9.12.2022 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Antalya’da kan donduran cinayet: Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak öldürdüOlay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi 1468 sokaktaki 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.E.T. (37) ile alışverişten dönen annesi Zübeyda Tıraş (61), henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Y.E.T., o sırada elma yiyen annesine ekmek bıçağıyla saldırmaya başladı. İkilinin arasında yaşanan arbedede Y.E.T. annesini boğazından bıçakladı. Olay anında tartışma ve bağrışma sesleri duyan komşuları, daireye gelerek kapıyı çaldı. Bir süre sonra kapı açılırken, iddiaya göre Y.E.T'nin elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi. Panikleyen Y.E.T. kaçmak istediği sırada komşuları tarafından yakalandı, polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Zübeyda Tıraş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Antalya’da kan donduran cinayet: Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Antalya’da kan donduran cinayet: Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü
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