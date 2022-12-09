AK Partili kadın meclis üyesine hakaret eden Tanju Özcan beraat etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi 2022 Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran Ak Parti Meclis üyesi Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz' dedi. Hacer Çınar, Bolu 1'inci Aile Mahkemesine, Tanju Özcan'a karşı kendisine yönelik koruma kararı alınması için başvuruda bulunmuş, başvuruyu değerlendiren mahkeme Çınar'ın 'tedbir' talebini kabul ederek, koruma kararı almıştı. Tanju Özcan ise bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 1 yıl geçici süreyle ihraç edilmişti.Yaşanan olayların ardından Tanju Özcan Bolu Belediye Meclisi Aralık ayı 2. Oturumunda AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar ile arasında geçen diyalog nedeniyle hakkında açılan davalardan beraat ettiğini ifade eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Mahkeme, 'Suç yok burada' diyor. Benden özür dilenmezse hakkımı helal etmeyeceğim. Manevi tazminat davası açacağım' dedi.Tanju Özcan, Hacer Çınar ile meclisteki diyalogunu tekrar gündeme getirdi. Kendisine yönelik yapılan suçlamalardan dolayı özür dilediğini belirten Özcan,' Ben sizden özür bekliyorum, hiç açmak istemediğim konu ama bana günlerce Türkiye'de utanmaz Tanju Özcan, ahlaksız Tanju Özcan ifadeleri kullanıldı. Aile mahkemesi bir karar verdi sizin kararınızı ortadan kaldırdı. 15 gün boyunca sesiniz çıkmadı 15 gün sonra benim hakkımda suç duyurusunda bulundunuz. Hakkımda 5. Asliyece Ceza Mahkemesinde hakaret dava açıldı ve ben beraat ettim. Aile mahkemesi beni haklamış ben ceza mahkemesinden de beraat etmişim peki siz hak olarak benim neyimi protesto ettiniz günlerce mahkeme suç yok burada diyor. Benim resmi atılma gerekçem partiden de bu dolayısıyla ben haklandım vicdanen de rahatım, hukuken de rahatım bana iftira attığınız için sizden özür bekliyorum. Eğer özür dilemezseniz siz ve partililerinize hakkımı helal etmeyeceğim size ayrıca manevi tazminat davası açacağım' dedi.Tanju Özcan meclisten çıktığı arada Hacer Çınar kürsüye çıkarak konuşma yapmak istediğini söylerken, Başkan vekili Tanju Özcan'ın mecliste olmadığı için konuşma yapmasına izin vermediğini söyledi. Hacer Çınar ise, 'Muhatabın zaten böyle işlerle derdi olmadığı için burada olması da çok önemli değil' ifadelerini söyleyerek Çınar sözlerine şöyle devam etti' Meclis üyeleri, başkan beyin bahsettiği konuda hani bizden özür bekliyor ya hepinizin elinizi vicdanınıza koymayı istirham ediyorum. Eğer bu benim yerime sizin eşinize, kardeşinize, evladınıza olsaydı ben bir anneyim bir annenin babanın da evladıyım. Burada yapılan terbiyesizliğin, karşılığındaki yüzsüzlük ancak bu kadar olurdu. Kendisini buradan bir kez daha kınıyorum ve yargı karşısında aklanabilir ama Allah huzurunda ne yapacağımızı hep birlikte göreceğiz bize de ayrıca yargıdan gelen bir karar yok' diye konuştu.