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6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasındaki savcı için HSK'dan inceleme kararı

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar soruşturmasında takipsizlik veren savcı için HSK inceleme başlattı

Ekleme: 9.12.2022 - 13:27 Güncelleme: 9.12.2022 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasındaki savcı için HSK'dan inceleme kararı
İstanbul'da bir kız çocuğunun küçük yaşta taciz edildiği, 14 yaşında da evlendirildiği iddiası Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın izniyle, 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı iddialarına ilişkin soruşturmada takipsizliğe hükmeden savcı hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı.

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasındaki savcı için HSK'dan inceleme kararı

İLK SORUŞTURMA NASIL SONUÇLANDI?
İddiaya göre, H.K.G. ifadesinde ona öğretilenleri söyledi. 17 yaşında olduğunu ve kendi isteğiyle evlendiğini belirtti. Yine basında yer alan iddialara göre, soruşturmada ilk olarak H.K.G'nin doğum raporunun istenmesi gerekiyordu ama savcılık bunun yerine kemik yaşının tespitini istedi. İddiaya göre, kızın yerine kemik testine 21 yaşındaki bir kadını soktular. 4 ay sonra 10 Aralık 2012'de kemik yaşı raporu çıktı. 17 yaşında olduğunu beyan eden H.K.G'nin raporda yaşı 21 görünüyordu. Buna karşın akıl almaz şekilde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
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