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1 milyar 318 milyon 43 liralık tarımsal destek: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 318 milyon 43 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

Ekleme: 9.12.2022 - 15:49 Güncelleme: 9.12.2022 - 15:56 / Editör: Ozge Selin
1 milyar 318 milyon 43 liralık tarımsal destek: Ödemeler bugün hesaplara yatıyorTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, '1 milyar 318 milyon 43 bin TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.' ifadelerini kullandı.

DESTEKLER LİSTESİ MADDELENDİ
Söz konusu paylaşımda şu bilgilere yer verildi: Çiğ süt desteği 1 milyar 12 milyon 835 bin 588 lira, zeytinyağı desteği 45 milyon 789 bin 975
lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteği 37 milyon 749 bin 145 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 18 milyon 423 bin 224 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 3 milyon 872 bin 130 lira, süt analiz desteği 103 milyon 699 bin 944 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 39 milyon 991 bin 933 lira, bireysel sulama hibe desteği 20 milyon 209 bin 517 lira, tiftik üretimi
desteği 12 milyon 202 bin 251 lira, AR-GE desteği 3 milyon 347 bin 93 lira ve hayvan genetik kaynakları koruma desteği 19 milyon 922 bin 200 lira.
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