Yunanistan'da gündem F-16'lar! Hava gücünü kıyasladılar...

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' çıkışı Türkiye ile ilişkileri adeta kopma noktasına getirmişti. Yunanistan bu skandal sonrası Ege ve Doğu Akdeniz'de gerginliği sürekli arttırırken ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışının da gerçekleştirilmemesi için mücadelesini sürdürüyordu. Ancak bu çaba sonuçsuz kaldı. ABD'nin son kararı Yunanistan'da adeta hüsrana sebep oldu.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a, Türkiye'ye F-16 satışlarına getirilmek istenen kısıtlayıcı koşulların, savunma bütçesini de içeren 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndan çıkarılması soruldu.Price, soruya şu yanıtı verdi:'Elbette Türkiye önemli bir NATO müttefiki, önemli bir güvenlik ortağıdır. Savunma kapasitelerimizin entegre edilmesi ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorlu tehditlerle başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak istiyoruz. Hiçbir NATO müttefiki kendi topraklarında bizim Türk müttefiklerimizden daha fazla terör saldırısına maruz kalmamıştır. Dolayısıyla güvenlik alanındaki işbirliğimiz bizim için büyük önem taşıyor.'Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, yazın Madrid'de NATO Zirvesi'nde bir araya geldiklerinde bu konuyu ele aldıklarını belirten Price, daha alt seviyelerde de görüşmelerin olduğunu ve ABD Dışişlerinin Kongre ile bu konuyu konuştuğunu kaydetti. Yunan medyasında bir gazetecinin Rum ve Ermeni lobilerine yakınlığıyla bilinen New Jersey Senatörü Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışlarını engelleyeceğine ilişkin açıklamasını sorması üzerine Price, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı durumunda bulunduğunu ve NATO içerisinde en fazla tehditle karşı karşıya kalan ülke olduğunu söyledi. Price, 'Elbette Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olarak rolünü sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu savunma yeteneklerine sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz.' ifadesini kullandı.Yunan gazetecinin 'Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Yunanistan'a saldıracaklarını söyledi. Buna izin verecek misiniz?' şeklindeki iddiasına karşılık ise Price, 'NATO müttefiklerimiz arasındaki herhangi bir anlaşmazlığın diplomatik olarak çözülmesini istiyoruz. Yunanistan önemli bir müttefiktir. Türkiye önemli bir müttefiktir.' yanıtını verdi. Gelişmeler Yunanistanda büyük gündem olurken Türkiye F-16'ları ne zaman alacak? 'Ege'de dengeler değişecek mi?' soruları gündeme geldi. Daha önceden 'Türkiye'ye yetişmeye çalışıyoruz' diyen Yunan basını güç dengesini kıyasladı. Yunan kathimerini gazetesi En iyi ihtimalle Türkiye'nin F-16'ları 2026-2028 yılları arasında alacağını yazdı. Ege'de dengelerin değişmediğini ileri sürdü. Bu süreç içerisinde Yunan Hava Kuvvetleri'nin yeni silah alımı ve modernizasyonu büyük ölçüde tamamlamış olacağı iddia edildi. Yıl sonuna kadar 12 Rafales alacaklarını belirten gazete bu sayının 2024'te 24'e ulaşacağını belirtti.4 ya da 5 adet F-16 Viper'ın da teslim edilmesi beklenirken F-35 savaş uçaklarının tedariki için ilk adımların atılmış olduğu belirtildi. Telekulak skandalı ile sarsılan ülkede siyasi bir tökezleme yaşanmazsa ilk F-35'lerin 2027'de alınacağı ileri sürüldü. Yunanistan'da gündem F-16'lar! Hava gücünü kıyasladılar...Türkiye'nin 40 adet yeni F-16 alımı ve mevcut 234 adet aynı tip savaş uçağından 80'inin yükseltilmesi programının ise ABD Kongresi'nde tartışılmaya devam ettiği ifade edildi.Öte yandan geçtiğimiz günlerde, daha önceden 'Türkiye'ye yetişmeye çalışıyoruz' diyen Yunan basınından ilginç bir haber gelmişti. Havada ve denizde sözde süper silahlarını tanıtan Yunanistan, Türkiye'nin bundan korkacağını ifade etmişti. Haberde, 'Hava kuvvetleri için Rafaele, F-16 Viper ve arka planda F-35, Deniz Kuvvetleri için Belharra ve korvetler, M-1117 ve Marder tankları Türkiye'ye karşı güçlü bir caydırılık mesajı veriyor' denildi. Aynı zamanda 'Ege'de yeni güç dengeleri nasıl değişiyor?' isimli bir tablo yayınlayarak Yunanistan'ın güçlerini listelemişlerdi.. Yunan basını Türkiye'nin F-16'ları alamayacağından emindi... Aynı haberde Yunan gazetesi kendi kendine çelişerek, Yunanistan'ın silahlanmada geri kaldığını ve Türkiye ile yarışa girmesi gerektiğini ifade etmişti.Ancak, Türkiye'nin gücü F-16'larla alakalı değil. Nitekim Türkiye'nin gücünü geçtiğimiz aylarda itiraf eden Ta Nea gazetesi Yunanistan'ın Güç Dengesi - Türkiye 2022 Raporu'ndan da yararlanarak, önceki yıllara kıyasla Yunanistan'daki durumun daha iyi olduğunu söylemiş, 'Yunan Silahlı Kuvvetleri bugün ilk defa Türkiye ile arasındaki askeri güç farkını biraz olsun daralttı' ifadelerine yer vermişti. Nitekim söz konusu eski haberde ABD'nin Türkiye'ye karşı şu an için olumsuz olan F-16 satışlarından da bahseden gazete, yine bu durumun kendilerini için bir umut ışığı olduğunu söylemişti. Ancak Yunanistan'ın kendisine bu kadar güvenmesi yalnızca Fransa ile ABD arasında imzalanan anlaşmalarına dayanıyor. Hiçbir zaman kendisini Yunanistan'la karşılaştırma ihtiyacı bile duymayan Türkiye'de ise ordu için gerekli olan tüm ekipman, araç ve silahlar yalnızca Türkiye'de ya da Yunanistan'da değil, uluslararası alanda pek çok ülkenin dikkatini çekiyor ve takdirini topluyor.