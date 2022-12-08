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TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı dün gerçekleşti. İşçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ asgari ücret konusunda basın toplantısı düzenliyor. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Çalışma hayatında elmanın bir yarısı işçi iken diğer yarısı işverendir. Asgari ücretle çalışanların sayısı düşürülmeli. Ücretli çalışanların vergi kayıpları önlenmelidir" dedi.

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
Ekleme: 8.12.2022 - 10:13 Güncelleme: 8.12.2022 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
Asgari ücret 2023 maratonu başladı. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda dün yapılırken toplantının ardından ilk açıklama TÜRK-İŞ'ten geldi.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Kavlak'ın öne çıkan açıklamaları:

Öncelikle yapılması gereken geçim şartlarının belirlenmesinidir. Toplumun geniş kesimi yapılacak bu çalışmanın sonucu umutla beklemektedir.

'BÜYÜME KAPSAYICI OLMALI'

Çalışma barışı ve toplumsal huzur getirir. Bunu sağlamanın yolu birlikte belirlenecek yeni asgari ücretin insan onuruna yakışır bir tutarda olmasıdır. Ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması tabii ki önemlidir ama bunun için büyümenin kapsayıcı olması gerekir.

'ÜCRETLİLERİN LEHİNE VERGİ DİLİMLERİ YENİDEN BELİRLENMELİ'

Dar ve sabit gelirli kesimlerin beklentisi ücretliler lehine vergi diliminde ayrım yapılmasıdır. Asgari ücretin artırılması kadar önemli olan konu ülkemizde asgari ücretle çalışanların sayısının düşürülmesidir. Bunun için toplu pazarlık sistemi geliştirilmeli.

Ücretliler genellikle sabit gelirliler olarak tanımlanır. Ama mevcut vergi yapısıyla azalan gelirliler olarak tanımlanması gerekir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerekir. Ülkemizde sosyal adaletten, refah toplumundan söz edeceksek hakça bir paylaşımdan söz edeceğiz.

Brüt 16 bin lira maaş alan biri. Yılbaşında 13 bin 544 lira net alıyor. 12'nci ayda 12 bin 100 liraya düşüyor. 1400 lira bir kayıp oluyor. 6'ncı ayda asgariye düzenleme yapıldığı için kayıp bu kadar düşük. Düzenleme yapılmasaydı 1800 lira net olacaktı. Vergi çalışanların üzerinde çok ağır bir yük. Yüzde 50'nin üzerinde vergi ödüyor. Çarşıya pazara gidiyor vergi ödüyor, arabası varsa taşıt vergisi ödüyor. Bu vergi yükü sürdürülebilir değildir.
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