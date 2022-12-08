Tesla ve Mercedes Togg'u örnek aldı: İnternetten satış yapacaklar

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin yerli otomobil Togg, 29 Ekim tarihinde seri üretime başlamıştı. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobil markası Togg, Tesla ve Mercedes-Benz, araçlarını doğrudan müşterilere satmak için önümüzdeki yıl internete açılarak otomobil söktürene yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.Bir çok otomobil üreticisi, satışlar üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak ve sattıkları araçların fiyatını belirlemek için online satışlara yöneliyor ve bu da muhtemelen gelecekte otomobil bayilerini daha çok satış sonrası hizmetler ve ikinci el otomobil satışı ile meşgul edecek gibi görünüyor. Çok sayıda otomobil üreticisi, Avrupa'da halihazırda uygulanan online satış modelini önümüzdeki yıl Türkiye'de de hayata geçirmeyi planlıyor. Yerli otomobil markası Togg, C-SUV modeli için ön siparişleri şubat ayında online olarak toplayacak ve tüm satışlar internet üzerinden yapılacak. Potansiyel alıcılar Togg arabalarını 'deneyim merkezlerinde' görebilecek.Söz konusu Togg'un bu deneyim merkezlerinin sayısı 2023'te 12 iken 2025'te 35'in üzerine çıkacak.Elektrikli otomobil devi Tesla'nın da önümüzdeki yıl Türkiye'de online satışlara başlaması bekleniyor. Tesla, Türkiye pazarına girmeyi umuyordu ancak 2022 planlarını ertelediği biliniyor. Öte yandan Mercedes-Benz, Türkiye'de online satış modelini benimseyecek bir başka otomobil üreticisi olacak. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) geçen hafta bildirdiğine göre, binek otomobil satışları Kasım ayında bir yıl öncesine göre yüzde 38 artarak 59.000'in üzerine çıktı. Yılın ilk 11 ayında binek otomobil pazarı, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2,4 daraldı. Ocak-Kasım döneminde iç piyasada yaklaşık 506 bin binek otomobil satıldı.