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TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile görüştü!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile bir araya geldi.

Ekleme: 8.12.2022 - 18:57 Güncelleme: 8.12.2022 - 18:58 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile görüştü!
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) Dönem Başkanlığının Türkiye'ye devredildiği 60. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Belgrad'a gelen Şentop, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile görüştü.

Başbakanlık'taki görüşmede, görevine yeniden seçilmesinden dolayı Brnabiç'i tebrik eden Şentop, olumlu ivme yakalayan ikili ilişkilerin yeni hükümetle daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.

Şentop, hem ikili düzeyde hem de çok taraflı platformlarda Türkiye ile Sırbistan arasındaki dayanışmanın artmasından duyulan memnuniyeti ifade ederek, 'Ancak her zaman daha iyisi için çabalamaya ve bu ilişkileri geliştirerek daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.' dedi.

Ekonomik ilişkilerde de umut verici bir tablo görmekten memnuniyet duyduklarını belirten Mustafa Şentop, Türk firmalarını Sırbistan'a yatırım yapmaya teşvik ettiklerini kaydetti. Şentop, Sırbistan'da son 10 yılda Türk yatırımlarının 1 milyondan 400 milyon dolara ulaştığını ve ikili ticaret hacminin de 2 milyar dolara çıktığını vurguladı.

Meclis Başkanı Şentop, Ekim ayı sonu itibarıyla Sırbistan'dan 320 bin turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve aynı dönemde 100 binden fazla Türk vatandaşının da Sırbistan'ı ziyaret ederek tarihi bir rekor kırıldığının altını çizerek, 'Kimlikle seyahat anlaşması ve uçuşların artmasının bu rakamları daha da yukarı çekeceğine inanıyoruz.' diye konuştu.

Şentop, Sırbistan'a terörizmle mücadelede gösterdiği destekten dolayı da teşekkür etti. Özellikle FETÖ konusundaki desteğin Türkiye için çok önemli olduğunu anlatan Şentop, aynı şekilde PKK'lı teröristlerin iade talepleri konusundaki işbirliğinin de önemine işaret etti.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, Ukrayna-Rusya savaşı konusunda Türkiye'nin girişimlerinin önemine işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği çabaya özel vurgu yaptı.

TBMM Başkanı Şentop da, 'Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde baştan beri bu ateşin sönmesi için gayret gösteriyoruz. Bir an önce ateşkesin sağlanması için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz' sözleriyle Türkiye'nin barış için çalışmaya devam edeceği mesajını verdi.

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