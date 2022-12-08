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Suudi Arabistan ile Çin arasında 34 yatırım anlaşması imzalandı

Suudi Arabistan ile Çinli şirketler, çeşitli alanlarda 34 yatırım anlaşmasına imza attı.

Ekleme: 8.12.2022 - 11:05 Güncelleme: 8.12.2022 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Suudi Arabistan ile Çin arasında 34 yatırım anlaşması imzalandı
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ülkeye yaptığı ziyaret kapsamında varılan anlaşmalar, Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih ve sektörlerle ilgili devlet kurumlarının temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda 34 yatırım anlaşması imzalandı.

İki taraf arasındaki anlaşmaların, yeşil enerji, yeşil hidrojen, fotovoltaik güneş enerjisi, bilgi teknolojisi, bulut hizmetleri, ulaşım, lojistik, medikal endüstriler, konut ve inşaat fabrikaları gibi çeşitli sektörleri kapsadığı ifade edildi.

İmza töreninde konuşan Yatırım Bakanı Falih, söz konusu anlaşmaların, Suudi Arabistan'ın Çin'le ilişkilerini ekonomi ve yatırım dahil tüm alanlarda geliştirme yönündeki isteğini yansıttığını ifade etti.

Çin Devlet Başkanı'nın ziyaretinin, iki ülke liderlerinin ekonomi ve yatırım dahil olmak üzere her alanda iki ülke arasındaki ilişkiler ile ortaklığı geliştirme ve güçlendirme konusundaki kararlılığını yansıttığını belirten Falih, ziyaretin ekonomik ve ticari ilişkiler ile yatırımların hızını artırmaya katkıda bulunacağını söyledi.

İki ülke arasındaki köklü ilişkilerin, liderlerin karşılıklı ziyaretlerinin ardından son yıllarda kapsamlı bir gelişme gösterdiğini aktaran Falih, ülkesinin, 2030 vizyonu kapsamında yenilebilir enerji, endüstri, iletişim, bilgi teknolojisi, biyoteknoloji, turizm ve inşaat gibi çeşitli alanlarda benzeri görülmemiş yatırım fırsatları sunduğunu kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Şi'nin 7-9 Aralık'ta Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini, başkent Riyad'da düzenlenecek Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ile Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacağını bildirmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi, 2016'da Riyad'ı ziyaret etmiş, 2019'da da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Pekin'de görüşmüştü.
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