MSB paylaştı: Mehmetçik, teröristle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdüren Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı. Bakanlığın paylaşımında, "Vatan ve millet uğruna en zor şartlarda, en zorlu coğrafyalarda görev yapan kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Gökle yerin hududunda, dalgalanır bayrak kahramanların omzunda. Vatan ve millet uğruna en zor şartlarda, en zorlu coğrafyalarda görev yapan kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor.' ifadeleri kullanıldı.Görüntülerde, askerlerin zorlu arazi şartlarına ve soğuk havaya rağmen gerçekleştirdiği operasyonlar ve yürüttüğü faaliyetler yer alıyor.