MSB duyurdu: 9'u FETÖ'cü 10 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı!

MSB, "Hudutlarımızda yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı." açıklamasında bulunarak, 9'unun öğretmenlik ve hemşirelik gibi görevlerden ihraç edilmiş FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Hudutlarımızda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalananlardan 9'unun öğretmenlik ve hemşirelik gibi görevlerden ihraç edilmiş FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca Suriye hududunda 1 kişi ülkemize sızmaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.' açıklamasında bulundu.