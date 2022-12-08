Maskeli soyguncu nefes kesen operasyonla yakalandı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Özel Hareket ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla kaldığı lojmanda yakalanan 28 yaşındaki M.B. gözaltına alındı. Operasyon anları polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Olay, 3 Aralık Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Maskeli soyguncu müşteri gibi geldiği kuyumcudaki kadın tezgâhtara ziynet eşyası baktığını söyledi. Daha sonra belinden çıkardığı silahı kadın tezgahtara doğrultan şüpheli, 'ses çıkarma' diye bağırarak altınları istedi.Büyük bir şok yaşayan kadın çalışan çığlık atarak etraftan yardım istedi. Kadının çığlık atmasıyla paniğe kapılan soyguncu önce sus işareti yaparak kadını susturmaya çalıştı. Kadının susmaması nedeniyle yakalanacağını düşünen şüpheli hızla kuyumcudan kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Özel Hareket ekipleri sevk edildi. Bölgede ve kuyumcuda inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.