Lastik tamiri sırasında 2 kişinin feci ölümü!

Afyonkarahisar-Sivrihisar kara yolunda Emirdağ ilçesi istikametinden Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi istikametine seyir eden Vural Adar yönetimindeki maden suyu yüklü TIR'ın lastiği patladı.Bölgeye en yakın lastikçiyi arayarak yardım isteyen TIR sürücüsü lastikçinin gelmesi ile birlikte TIR'ın lastiğini değiştirmeye başladı. Bu esnada aynı istikamette seyreden M.Ç. yönetimindeki TIR'ın lastikçi Bayram Yaşlı ve sürücü Vural Adar'ın bulunduğu tarafa yandan çarpması sonucu kaza meydana geldi.Kazada sürücü Vural Adar ile lastik tamircisi Bayram Yaşlı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.TIR'a yandan çarpan diğer TIR sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden 2 kişi Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.