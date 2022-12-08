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Kongre darbe dedi Cumhurbaşkanı kongreyi feshetti! Peru'da demokrasi sancısı...

Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, hükümeti devirmeye çalışmakla suçladığı Kongre'nin feshedildiğini ve acil durum hükümetinin kurulduğunu duyurdu. Peru hükümetinden art arda istifa haberleri gelirken, kongre üyeleri yaşanan durumun bir darbe olduğunu ifade etti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Francisco Morales, düzenlediği basın toplantısında, " Bugün 20. yüzyılın en saf üslubuyla bir darbe oldu, ama başarısızlığa mahkum bir darbe, çünkü Peru demokrasi içinde yaşamak istiyor." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Castillo'nun gözaltına alındığı açıklandı.

Kongre darbe dedi Cumhurbaşkanı kongreyi feshetti! Peru'da demokrasi sancısı...
Ekleme: 8.12.2022 - 00:19 Güncelleme: 8.12.2022 - 00:33 / Editör: Ozge Selin
Kongre darbe dedi Cumhurbaşkanı kongreyi feshetti! Peru'da demokrasi sancısı...
Peru Cumhurbaşkanı Castillo, Kongre'nin feshedildiğini duyurdu. Açıklamalarının ardından Castillo gözaltına alındı.

Pedro Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında, Kongre'nin feshedildiğini, bugünden itibaren ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içerisinde yeni anayasanın hazırlanacağını söyledi.

Kongre'nin hükümetini hedef aldığını ifade eden Castillo, 'Kongre hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi yerle bir etti. Bir 'Kongre diktatörlüğü' kurmak için Anayasa Mahkemesi'nin onayıyla güçler dengesini bozdu.' dedi.

Castillo, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Vatandaşın talebine cevaben, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi tesis etmek için şu önlemleri kapsayan olağanüstü hal hükümeti kurma kararı aldık; Kongre'nin geçici olarak feshedilmesi ve olağanüstü bir acil durum hükümeti kurulması. 9 ayı geçmeyecek şekilde yeni bir anayasa hazırlamak üzere kurucu yetkilere sahip yeni bir Kongre için mümkün olan en kısa sürede seçim düzenlenmesi. Yeni bir Kongre kurulana kadar kanun hükmünde kararnameler yoluyla yönetim sürdürülecektir. Bugünden itibaren ulusal çapta 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Yargı, savcılık, Anayasa Mahkemesi ve Ulusal Adalet Kurulu yeniden düzenlenecek.'

Hakkında 17 ay içinde 3 kez gensoru önergesi sunulan Castillo, yolsuzluk yapmadığını ve Kongre'nin hükümetini devirmek için çalıştığını söyledi.

Açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Castillo gözaltına alındı.

Kongre üyeleri fesih kararını 'darbe' olarak niteledi

 Kongre darbe dedi Cumhurbaşkanı kongreyi feshetti! Peru'da demokrasi sancısı...

Cumhurbaşkanı Castillo'nun Kongre'yi feshetme kararı almasının ardından çeşitli siyasi bloklara mensup Kongre üyeleri, bu adımı 'darbe' olarak niteledi.

Kongre'ye sunulan gensoru önergelerinde Castillo'nun görevde kalmasını savunan sol görüşlü Kongre üyesi Ruth Luque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün bir darbe düzenlendi. Benim çağrım her zaman mevcut anayasal çerçevelere saygı duymaktan yana oldu. Pedro Castillo hükümeti artık demokratik bir hükümet değildir.' ifadelerini kullandı.

Sağcı Kongre üyesi Jose Cueto da 'Castillo'nun yaptığı bir darbedir. Hiç kimse gaspçı bir hükümete boyun eğmek zorunda değil. Ordu diktatörü değil, anayasayı destekleyecektir. (Castillo) Görevden alınacak ve her suçlunun yaşaması gereken kaderle yüzleşecek; ömür boyu hapis.' ifadelerine yer verdi.

Kongre üyelerinden Martha Moyano ise halka sakin olmaları, ordu ve güvenlik güçlerine de demokrasinin yanında yer almaları çağrısında bulundu.
Hector Ventura da 'Safları sıkılaştıracağız, bugün tarihin doğru tarafında yer almak bizim elimizde. Pedro Castillo'nun bu darbe girişiminin başarılı olmasına izin vermeyeceğiz.' açıklamasında bulundu.

Çeşitli Kongre üyeleri de Castillo'nun görevden alınması için Kongre'de bir oturumun düzenleneceğini kaydetti.

Castillo'nun kararı hükümetinde istifaları getirdi

Peru Dışişleri Bakanı Cesar Landa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İnançlarıma, demokratik ve anayasal değerlere sıkı sıkıya bağlı kalarak, Cumhurbaşkanı Castillo'nun Anayasayı ihlal ederek Kongre'yi kapatma kararı karşısında Dışişleri Bakanlığı görevinden geri dönülmez bir şekilde istifa etmeye karar verdim.' ifadesini kullandı.

Castillo'nun kararını darbe olarak niteleyen ve bunu şiddetle kınayan Landa, bu kararda kendisinin dahlinin olmadığını belirtti ve uluslararası topluma Peru'da demokrasiyi destekleme çağrısında bulundu.

Ekonomi ve Maliye Bakanı Kurt Burneo, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 'Hukukun üstünlüğü ihlal edildiği için, demokratik ilkelerime uygun olarak Ekonomi ve Maliye Bakanlığı görevinden geri alınamaz istifamı sunarım.' ifadesine yer verdi.

Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Felix Chero Medina, Twitter hesabından, 'Demokratik kurumsallığa saygı duyarak ve Kongre'nin kapatılıp ulusal olağanüstü hal hükümetinin kurulduğu açıklanması karşısında, Adalet ve İnsan Hakları Bakanı olarak görevimden geri dönülmez bir şekilde istifa ediyorum.' açıklamasında bulundu.

Çalışma Bakanı Alejandro Salas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'ilkelerine bağlı olarak demokrasiye saygı duyduğu için görevinden istifa ettiğini' duyurdu.

Eğitim Bakanı Rosendo Serna Roman, istifasını 'İnançlarıma ve demokratik değerlerime sınırsız saygı duyarak, Cumhurbaşkanı Castillo'nun Kongre'yi anayasaya aykırı şekilde feshetme kararı karşısında, Eğitim Bakanı pozisyonundan geri dönülmez şekilde istifa etmeye karar verdim.' diyerek duyurdu.

İletişim ve Ulaştırma Bakanı Richard Tineo Quispe de 'Demokrasiye saygılı ve ilkelerime uygun olarak ve Kongre'nin kapanışının ve ulusal olağanüstü hal hükümetinin kurulmasının duyurulması karşısında, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı olarak görevimden geri dönülmez şekilde istifa ediyorum.' dedi.

Bakanların yanı sıra Castillo'nun avukatı Benji Espinoza da Twitter hesabından, 'Anayasal düzende bir kopukluk olduğu için, vatandaş Pedro Castillo'nun savunmasından geri dönülmez şekilde vazgeçmek zorundayım.' açıklamasını yaptı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Morales'ın açıklaması

Anayasa Mahkemesi Başkanı Francisco Morales, düzenlediği basın toplantısında, 'Bugün 20. yüzyılın en saf üslubuyla bir darbe oldu, ama başarısızlığa mahkum bir darbe, çünkü Peru demokrasi içinde yaşamak istiyor. Bu darbenin hiçbir hukuki dayanağı yoktur.' diye konuştu.

Morales, anayasaya göre Castillo'nun kararını desteklemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte'nin Cumhurbaşkanlığı görevini devralması gerektiğini söyledi.
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