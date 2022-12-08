KOM'dan dezenformatif haberlere yalanlama! Vukotic'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma paylaşıldı

İstanbul'da öldürülen Jovan Vukotic ile ilgili dezenformatif haberlerin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, açıklamada bulundu. Vukotic'in 2018 yılında Antalya'da yakalanarak ülkesi Sırbistan'a iade edildiği ve 2022 yılında yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdikten sonra İstanbul'da öldürüldüğü belirtildi. Yürütülen soruşturma neticesinde Vukotic'in öldürülmesine ilişkin 13 kişinin tutuklandığı belirtildi.

İstanbul'da öldürülen Jovan Vukotic ile ilgili dezenformatif haberlerin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, açıklamada bulundu. Vukotic'in2018 yılında Antalya'da yakalanarak ülkesi Sırbistan'a iade edildiği ve 2022 yılında yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdikten sonra İstanbul'da öldürüldüğü belirtildi. Yürütülen soruşturma neticesinde Vukotic'in öldürülmesine ilişkin 13 kişinin tutuklandığı belirtildi.Sırbıstin ve Karadağ ülkelerinde yerleşik olan ve hakkında "Adam öldürme ve suç örütü üyeliği" suçlarından kırmızı bülten bulunan ve 08.09. 2018 tarihinde Antalya ilindeyakalanarak Sırbistan ülkesine iade edilen Skaljari suç Örgütü lideri Jovan Vukotic isimli şahıs hakkındaki iddialarlal ilgili olarak; Emniyet Genel Müdürlüğünce 21.09.2022 tarihinde bir basın açıklaması yayınlanarak bilgilendirme yapılmıştır.