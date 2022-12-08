İstanbul'da şüpheli takside uyuşturucu ele geçirildi

Güvenlik güçleri uyuşturucu ticaretine yönelik büyük operasyonların yanında şehir merkezlerinde de torbacılara göz açtırmıyor.İstanbul'un Şişli ilçesinde 07 Aralık'ta tarihinde saat 22.00 sıralarında genel asayiş uygulamaları sırasında durumundan şüphelenilen bir ticari taksi polis ekiplerince durduruldu. Araç sürücüsü Y.Y.'nin üzerinden 2 parça halinde 20,93 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramalarda ise; 7 parça halinde satışa hazır şekilde 48,05 gram metamfetamin, 2 parça halinde satışa hazır şekilde 6,08 gram marihuana, 4 parça halinde satışa hazır şekilde 2,49 gram taş kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 29 bin 475 lira ve 5 euro ele geçirildi.Şüpheli şahıs ise adli makamlara sevk edildi.