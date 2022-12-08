İstanbul'da şok evlerine operasyon: 47 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye'nin kaçak göçle mücadelesi sürüyor.Bu kapsamda yapılan çalışmalarda göçmenler ve organizatörler tek tek yakalanıyor.Son olarak İstanbul'da iki ayrı ilçede 7 farklı adres belirlendi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak durumda bulunan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlere kiralanan iş ve ev yerlerini mercek altına aldı.İHA'nın aktarımına göre; bu kapsamda yürütülen soruşturma doğrultusunda Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde kaçak göçmenlerin barındırıldığı 7 farklı şok evi tespit edildi.Çalışmalarını derinleştiren ekipler, bu evlerden birinin dikkat çekmemesi için dışarıdan “kuaför” görünümü verildiğini belirledi.Evin arka tarafının iki katlı şok evi olarak kullanıldığını da ortaya çıkaran emniyet ekipleri, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Özel harekat timlerinin de katıldığı baskında, şok evlerinde barındırılan farklı uyruklarda 47 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.Baskına hedef olan ‘şok evleri’ ile ilgili yapılan incelemelerde, odalarda koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, ev sahiplerinin kaçak göçmenlerin ülkede barınmalarını sağladıkları ve yolla haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.7 ev sahibi hakkında adli işlem yapılırken, ayrıca bu mülk sahiplerine evlerinde barındırdıkları kaçak göçmen başına 2 bin 574 lira olmak üzere, toplamda 120 bin 978 lira para cezası verildi.Şok evlerinde yakalanan 47 kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.