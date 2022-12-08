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İngiliz hükümeti 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madeni projesine lisans verdi

Ukrayna - Rusya savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizi, Avrupa'da etkisini giderek daha çok hissettiriyor. Krizi hafifletmek için bazı Avrupa ülkeleri kömür üretimine geri döndü. Son olarak İngiliz hükümeti, 30 yıl sonra ilk kez ülkede bir kömür madenine lisans verildiğini açıkladı.

İngiliz hükümeti 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madeni projesine lisans verdi
Ekleme: 8.12.2022 - 10:33 Güncelleme: 8.12.2022 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
İngiliz hükümeti 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madeni projesine lisans verdi
İngiltere Kalkınma ve Sosyal Konut Bakanı Michael Gove'un, kuzeybatıdaki Cumbria bölgesindeki bir kömür madeni projesine onay verdiği bildirildi. Açıklamada, 'Bu kömür, eğer ülkede üretilmezse dışardan ithal edilmesi gerekecek olan çeliğin üretim safhasında kullanılacak. Elektrik üretimi için kullanılmayacak.' ifadesine yer verildi.

30 yıl sonra ilk kez
İngiliz basınında, madenden 165 milyon sterlinlik yatırımla yılda 2,8 milyon ton kömür çıkarılmasının beklendiği belirtilerek, hükümetten, 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madenine lisans verildiğine işaret edildi.

Çevreciler karara tepkili
Öte yandan, uzmanlar madenin, işler hale gelmesiyle yılda 400 bin ton sera gazı salımına neden olacağını belirtiyor. Greenpeace'ten yapılan açıklamada, İngiltere'nin iklim bilinci konusunda lider olmak yerine 'iklim ikiyüzlülüğü konusunda süper güç olmayı seçtiği' eleştirisinde bulunuldu. İngiliz hükümeti, daha önce 2050 yılı itibarıyla ülkede sıfır karbon emisyonu hedeflendiğini bildirmişti.
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