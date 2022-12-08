Hulusi Akar, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

NATO'ya üyelik kapısını açılmasını bekleyen Finlandiya'dan Türkiye'ye yönelik diplomasi trafiği devam ediyor.Hızlanan üyelik trafiğinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen'i, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.Tören mangasını selamlayan Kaikkonen'in, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Akar ve mevkidaşının baş başa görüşmesi başladı.Görüşmede, ikili savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinin de ele alınması bekleniyor.İki bakanın, heyetler arası görüşmeye başkanlık etmesi, ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetiyle Ankara'ya gelen Bakan Antti Kaikkonen'in ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.Kaikkonen'in ziyaretinden iki kare fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:'Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetiyle Ankara'ya çalışma ziyaretinde bulundu. Bakanın programında, Anıtkabir'de Atatürk'ün Mozolesi'ne çelenk koyma töreni vardı.'