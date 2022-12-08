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Hakkâri Valiliği’nden sosyal medya paylaşımlarına yalanlama!

Hakkâri Valiliği, Hakkâri MHP İl Başkanı Fatih Özbek’in çarşı ortasında bir kişiyi silahla vurduğuna yönelik dün sosyal medyada yapılan paylaşımları yalanladı. Valilik, asılsız iddiaların sosyal medyada ve basında yer aldığını ifade ederek, “Kimliği belirli iki şahıs arasında alacak verecek konusundan kaynaklı husumet sonucu ateşli silahla yaralama olayı gerçekleşmiş olup, konunun şüphelisi olaydan kısa zaman sonra yakalanmış, adli tahkikata başlanmıştır” dedi.

Ekleme: 8.12.2022 - 11:40 Güncelleme: 8.12.2022 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
Hakkâri Valiliği’nden sosyal medya paylaşımlarına yalanlama!
Hakkâri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Fatih Özbek'in çarşı ortasında bir kişiyi silahla vurduğuna yönelik dün sosyal medyada paylaşımlar yapılmıştı. Kimi sosyal medya hesapları ise provokasyona girişmişti.

"ASILSIZ İDDİALAR PAYLAŞILMAKTADIR"

Hakkâri Valiliği konuyla ilgili bir açıklamayı sosyal medyadan yayınladı. Valilik yaptığı açıklamada, "07.12.2022 günü bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesapları tarafından Hakkâri MHP İl Başkanı Fatih Özbek'in ateşli silah kullanmak suretiyle bir şahsı yaraladığı şeklinde asılsız iddialar paylaşılmaktadır" dedi.

"ALACAK VERECEK KONUSUNDAN KAYNAKLI HUSUMET…"

Yapılan açıklamada valilik, "Kimliği belirli iki şahıs arasında alacak verecek konusundan kaynaklı husumet sonucu ateşli silahla yaralama olayı gerçekleşmiş olup, konunun şüphelisi olaydan kısa zaman sonra yakalanmış, adli tahkikata başlanmıştır. Bahsi geçen olayla MGP İl Başkanı Fatih Özbek'in bir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

"ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Son olarak ise valilik, "Ayrıca bu konu kasıtlı olarak kullanılarak huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan şahıslar hakkında gerekli adli süreç başlatılmıştır" dedi.
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