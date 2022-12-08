Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 5'i ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.