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Fatih'te kendisine pitbulla saldıran şahsa ateş edip öldüren polis tutuklandı!

Fatih'te iki pitbull cinsi köpekle kendisine saldıran kişileri durdurmak için silahıyla ateş eden ve bir kişinin ölümüne sebep olan polis memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 7.12.2022 - 23:54 Güncelleme: 8.12.2022 - 00:05 / Editör: Ozge Selin
Fatih'te kendisine pitbulla saldıran şahsa ateş edip öldüren polis tutuklandı!Dün Yenikapı, Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı mevkisinde polis memuru K.A. ile pitbull cinsi iki köpeği gezdiren Poyraz Gelener, C.K. ve B.A.P. arasında tartışma yaşanmıştı.

Tartışma sırasında köpekleri polis memurunun üzerine saldırtan şüphelileri durdurmak için K.A. silahını ateşlemişti. Bu sırada yaralanan Poyraz Gelener kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan saldırganlardan B.A.P. ile polis memuru K.A. adliyeye sevk edildi. Olay sırasında olay yerinde olan C.K.'nın ise tanık sıfatı ile ifadesi alındığı öğrenildi.

POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından B.A.P. ve polis memuru K.A. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe polis memuru K.A. “Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, şüpheli B.A.P. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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