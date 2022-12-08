Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yapılan çalışmalara ilişkin önemli açıklamalar geldi. Dönmez "Artık 2023 yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yapılan çalışmalara ilişkin önemli açıklamalar geldi. Dönmez şunları söyledi:
YERLİ GAZIMIZI MİLLETİMİZLE BULUŞTURMANIN HEYECANI İÇERİSİNDEYİZ
'Cumhurbaşkanımızın vizyon ve liderliğinde mühendislerimizin karar ve çalışma aşamasında artık başrolde olduğu bir çalışma düzeni içerisindeyiz. Nice sınamalardan geçtik. Hiçbirine aldırmadık. Çünkü biliyorduk ki bu yol Türkiye'nin enerjide, ekonomide tam bağımsız Türkiye'nin yoluydu. Ve artık 2023 yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz.
SAKARYA GAZ SAHASI DÜNYANIN EN HIZLISI OLACAK
Faz 1'de 10 kuyudan 9'unun sondajını tamamladık. Sakarya gaz sahasının arı gibi çalışan ekibi inşaAllah keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacak'