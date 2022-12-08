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Elon Musk unvanını kaybetti: Dünyanın en zengini kim?

Forbes dünyanın en zenginleri listesinde şok eden gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir en üstlerde yer alan ve dokunulmaz olarak addedilen birçok ismin serveti erirken, Hintli milyarder Gautam Adani servetine servet kattı. Listenin zirvesinde yer alan Elon Musk'ın tahtı sarsıldı. Peki dünyanın en zengini kim? İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi

Ekleme: 8.12.2022 - 15:25 Güncelleme: 8.12.2022 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk unvanını kaybetti: Dünyanın en zengini kim?Dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Twitter ve Tesla CEO'su Elon Musk, bu unvanını Fransız milyardere kaptırdı. Ünlü milyarder, Forbes'in 'Gerçek Zamanlı Milyarderler' listesinde ikinci sıraya geriledi. Lüks tüketim ürünleri üreten Fransız Bernard Arnault, Musk'ı geride bıraktı. Forbes'a göre an itibariyle Musk'ın serveti 185,4 milyar dolar civarında. Arnault'un serveti ise 186,6 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

ZENGİNLİK YARIŞI: SANİYEDE DEĞİŞİYOR

Forbes'tan yapılan değerlendirmede, 'İki milyarderin serveti neredeyse aynı. Sadece bir kaç yüz milyon dolar fark var. Bu yüzden Forbes'un dünyanın en zenginleri sıralamasında yer değiştirmeye devam etmeleri şaşırtıcı olmayacak' dedi.

Elon Musk unvanını kaybetti: Dünyanın en zengini kim?

1- Bernard Arnault- 186.6 milyar dolar

2- Elon Musk-185.4 milyar dolar

3-Gautam Adami-134.8 milyar dolar

4.Jeff Bezos- 11.8 milyar dolar

5- Warren Buffet 105.9 milyar dolar

6- Bill Gates- 105.3 milyar dolar

7- Larry Ellison-101.5 milyar dolar

8-Mukesh Ambani-93.3 milyar dolar

9-Larry Page-82.5 milyar dolar

10-Carlos Slim Helu-82.3 milyar dolar

26- Mark Zuckerberg-41.6 milyar dolar
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