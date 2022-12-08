Elon Musk unvanını kaybetti: Dünyanın en zengini kim?

Forbes dünyanın en zenginleri listesinde şok eden gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir en üstlerde yer alan ve dokunulmaz olarak addedilen birçok ismin serveti erirken, Hintli milyarder Gautam Adani servetine servet kattı. Listenin zirvesinde yer alan Elon Musk'ın tahtı sarsıldı. Peki dünyanın en zengini kim? İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi

Dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Twitter ve Tesla CEO'su Elon Musk, bu unvanını Fransız milyardere kaptırdı. Ünlü milyarder, Forbes'in 'Gerçek Zamanlı Milyarderler' listesinde ikinci sıraya geriledi. Lüks tüketim ürünleri üreten Fransız Bernard Arnault, Musk'ı geride bıraktı. Forbes'a göre an itibariyle Musk'ın serveti 185,4 milyar dolar civarında. Arnault'un serveti ise 186,6 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.ZENGİNLİK YARIŞI: SANİYEDE DEĞİŞİYORForbes'tan yapılan değerlendirmede, 'İki milyarderin serveti neredeyse aynı. Sadece bir kaç yüz milyon dolar fark var. Bu yüzden Forbes'un dünyanın en zenginleri sıralamasında yer değiştirmeye devam etmeleri şaşırtıcı olmayacak' dedi.1- Bernard Arnault- 186.6 milyar dolar2- Elon Musk-185.4 milyar dolar3-Gautam Adami-134.8 milyar dolar4.Jeff Bezos- 11.8 milyar dolar5- Warren Buffet 105.9 milyar dolar6- Bill Gates- 105.3 milyar dolar7- Larry Ellison-101.5 milyar dolar8-Mukesh Ambani-93.3 milyar dolar9-Larry Page-82.5 milyar dolar10-Carlos Slim Helu-82.3 milyar dolar26- Mark Zuckerberg-41.6 milyar dolar