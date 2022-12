Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti telefonlar kilitlendi: İlçe halkı siparişlere yetişmeye çalışıyor

İnönü'de manda sütünden yapılan yoğurt, kaymak ve peynir gibi ürünler şifa kaynağı olarak biliniyor. Genellikle ilçedeki kadınlar tarafından hazırlanan lezzetler, Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor. 50 üretici tarafından yetiştirilen yaklaşık 200 manda, ilçenin önemli bir gelir kaynağı olarak kabul ediliyor.İnönü Belediyesi'nin destekleriyle sürdürülen manda yetiştiriciliğinin, önümüzdeki süreçte yapılacak yatırımlarla daha fazla haneye ve hayvan sayısına ulaşması hedefleniyor. Ayrıca manda etinden yapılan sucuklar ise neredeyse yok satıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine gönderilen manda sütü ürünlerini açıklaması sonrasında ilçeye talep arttı. Türkiye'nin birçok noktasından manda ürünleri için siparişler verilmeye başlandı. İlçede halkı da mandalarına gözleri gibi bakmaya başladı. Sayıları artan mandaların meralarda yayılması görüntülendi. Özellikle suyu seven ve içinde gezinen mandalar renkli görüntüler oluşturdu.İlçede manda yetiştiricisi olan Yasin Küçükçiftçi, ilçede yaklaşık 200 civarında manda bulunduğunu ifade ederek, “Eskişehir bazına baktığımızda ise 550-600 civarında seyrediyor. Bu sayılar her geçen gün artmakta, ürünün kalitesine ve talebine bağlı olarak artış göstermektedir. Bildiğiniz üzere İnönü ilçesinden cumhurbaşkanımıza da yoğurt ve kaymaklar gidiyor. Manda ve manda ürünlerinde üretici olarak geçen yıllara göre gözle görülür miktarda artış gözlemledik. Süt ve süt ürünlerindeki kolay bozulma neticesiyle çok uzak yerlere gönderim sağlayamıyoruz. Bu da ürünümüzün kalitesinin bozulmaması açısından önemli. Cumhurbaşkanı, ‘Yoğurdumu kaymağımı İnönü'den alıyorum' dedikten sonra ürünlerimizin taleplerinde acayip bir patlama gördük. Bu patlama bize iyi yansıdı, değerlendi ya da kıymeti anlaşıldı diyebilirim” dedi.Küçükçiftçi, “Halk elinde manda ıslah sistemine girebilmemiz, devletin verdiği desteklerden daha fazla yararlanabilmemiz için 850 manda isteniyor. Ancak Eskişehir ili olarak biz bu 850 mandayı kapsayamıyoruz. Birliğimizin biraz daha ileri seviyeye gitmesi ve halkın bu bazda manda üretimine daha çok değer vermesi için Eskişehir'in manda ıslah sistemine dahil edilmesini diliyoruz.” diye konuştu.Mandalara bakan çoban Emrah Yıldız ise, “Sabah dokuz akşam beş çıkartıyoruz. Burada sabahtan belli bir merada güdüm yapıyoruz, öğleden sonra başka bir meraya geçiyoruz. Suya gelirken buraya geliyoruz. Bakımı kolay ama manda hassas bir hayvan. Şu anda doğal olarak her şeyi yiyor. Her gün öğlen 12.30-13.30 arası, bir buçuk saat civarı suya giriyorlar. Kara sığır girmez, dışarıda yatar” diye konuştu.