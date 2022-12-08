Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaşıyor" dedi. Erdoğan, "Tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetlerine video mesaj gönderdi.Erdoğan konuşmasında satır başları şöyle:'Dünya salgın ve savaş nedeniyle sancılı bir süreçten geçiyor. Enflasyon sorunu tüm ekonomileri zorluyor. Faiz artırıp enflasyonu düşürme girişimi bekletiyi karşılamıyor. Ekonomiler hayat pahalılığı ve istihdam kayıpları yaşıyor. Bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biriyiz. İhracatımız rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaştı. OSB'ler, fabrikalar, imalat tesisleri harıl harıl çalışıyor. Salgının vurduğu turizmde zararı karşılamanın ötesine geçtik.Enflasyonu da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız. Savunmada ulaştığımız seviye milletimizin gurur kaynağı. Savunma sanayii ihracatında geçen sene rekor kırdık. Savunmada ihtiyacımız olan ürünleri milli imkanlarla üretiyoruz. 2023 senesini savunmada da milat yapmakta kararlıyız. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzu hayata geçirene kadar durmayacağız. Terörün bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.'