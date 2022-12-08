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Çocuğa istismar iddiasına AK Parti'den sert tepki: Bir saniye beklemeyiz

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki iddialarla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu durumu lanetliyoruz. Mağdurun yanındayız. Kamu kurumlarının bu konuda bekleme lüksleri yok. İhmali olan varsa bir saniye beklemeyiz" dedi. Konuyla ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi.

Çocuğa istismar iddiasına AK Parti'den sert tepki: Bir saniye beklemeyiz
Ekleme: 8.12.2022 - 12:57 Güncelleme: 8.12.2022 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Çocuğa istismar iddiasına AK Parti'den sert tepki: Bir saniye beklemeyiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

6'LI MASANIN ÖNERİSİ UCUBE BİR SİSTEM

Parlamenter sistem tartışmalarıyla ilgili konuşan Dağ, '6'lı masanın ortaya koyduğu ucube bir sistem.' dedi. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hamza Dağ, 'Biz bunu hiç merak etmiyoruz. Rakip için tartışma sürüyor. Kazanacak-kazanamayacak aday tartışmasını ahlaki bulmuyorum. Kendi ellerindeki istatistiki veriler en güçlü aday kimi gösteriyorsa onu aday yapsınlar.' ifadelerini kullandı.

'İHMALİ OLAN VARSA BİR SANİYE BEKLEMEYİZ'

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dağ, 'Bu durumu lanetliyoruz. Kesinlikle böyle bir şeyin olabilme ihtimalini reddediyoruz. Mağdurun yanındayız. Bakanlığımız müdahil oldu. Siyasi olarak da sonuna kadar takipçisi oluruz. Bu konuda bizim farklı bir şey düşünme ihtimalimiz yok. Kamu kurumlarının bu konuda bekleme lüksleri yok. İhmali olan varsa bir saniye beklemeyiz.' ifadelerini kullandı.

ÇELİK: ÇOK YAKIN TAKİP EDİYORUZ

Konuyla ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi. Çelik 'Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi, asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız, suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız da konuyla ilgili açıklama yapmış, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya müdahil olmuştur.'

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