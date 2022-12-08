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Beyaz Gazete
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Büyük indirim geldi! Brent petrol çakıldı: Benzin, motorin dahil akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu?

Benzin ve motorin fiyatları son dakika haberi...Döviz kurlarında dalgalanmaların azalması sonrası benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan etkiliyor. Petrol yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 78 dolar düzeyinin altına sarktı. Bununla beraber benzin fiyatı ve motorin fiyatları için büyük indirim pompaya yansıdı.

Ekleme: 8.12.2022 - 09:33 Güncelleme: 8.12.2022 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Büyük indirim geldi! Brent petrol çakıldı: Benzin, motorin dahil akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu?
Benzin ve motorin fiyatları için büyük indirim gerçekleşti. Yapılan indirim sonrası Akaryakıt litre fiyatları için 9 ay önceki rakamlara geri dönüldü.

BRENT PETROL 2022 YILININ EN DÜŞÜK SEVİYESİNE YÖNELDİ

Geçtiğimiz gün 82,68 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrol varil fiyatı, bugün yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 78,72 dolar düzeyini gördü. Böylece, brent petrol 3 Ocak'tan bu yana bu yana en düşük seviyesine geriledi.

BENZİN VE MAZOT FİYATI İÇİN BÜYÜK İNDİRİM GELDİ

Brent petrol tarafındaki bu düşüş sonrası son 2 haftada 7 kez değişen akaryakıt pompa fiyatları büyük indirim geliyor. Benzin fiyatı için 2,15 TL, motorin fiyatları için ise 1,88 TL indirim gerçekleşti.

BENZİN-MAZOT İNDİRİMİ SONRASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul
Benzin fiyatı: 18,14 TL
Motorin fiyatı: 21,1 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 18,33 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 18,32 TL
Motorin fiyatı: 21,33 TL
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