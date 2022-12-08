Büyük indirim geldi! Brent petrol çakıldı: Benzin, motorin dahil akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu?

Benzin ve motorin fiyatları son dakika haberi...Döviz kurlarında dalgalanmaların azalması sonrası benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan etkiliyor. Petrol yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 78 dolar düzeyinin altına sarktı. Bununla beraber benzin fiyatı ve motorin fiyatları için büyük indirim pompaya yansıdı.

Benzin ve motorin fiyatları için büyük indirim gerçekleşti. Yapılan indirim sonrası Akaryakıt litre fiyatları için 9 ay önceki rakamlara geri dönüldü.Geçtiğimiz gün 82,68 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrol varil fiyatı, bugün yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 78,72 dolar düzeyini gördü. Böylece, brent petrol 3 Ocak'tan bu yana bu yana en düşük seviyesine geriledi.Brent petrol tarafındaki bu düşüş sonrası son 2 haftada 7 kez değişen akaryakıt pompa fiyatları büyük indirim geliyor. Benzin fiyatı için 2,15 TL, motorin fiyatları için ise 1,88 TL indirim gerçekleşti.İstanbulBenzin fiyatı: 18,14 TLMotorin fiyatı: 21,1 TLAnkaraBenzin fiyatı: 18,33 TLMotorin fiyatı: 21,26 TLİzmirBenzin fiyatı: 18,32 TLMotorin fiyatı: 21,33 TL