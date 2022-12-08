Bölge bölge uyarı geldi: Sağanak ve kar yağışı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Isparta hariç) ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.EDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıTEKİRDAĞ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlıİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Isparta dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmurluESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluKAYSERİ °C, 12°CParçalı bulutluKONYA °C, 14°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmurluKASTAMONU °C, 12°CParçalı bulutluSİNOP °C, 16°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde sağanak yağışlıParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.RİZE 8°C, 17°CParçalı bulutluSAMSUN 9°C, 16°CParçalı bulutluTOKAT 3°C, 12°CParçalı bulutluTRABZON 9°C, 16°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AĞRI °C, 5°CParçalı bulutluERZURUM °C, 4°CParçalı bulutluMALATYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluVAN °C, 7°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıMARDİN °C, 13°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 14°CParçalı bulutlu