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Bakan Yanık duyurdu: 2,1 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aralık ayında 2,1 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Ekleme: 8.12.2022 - 11:24 Güncelleme: 8.12.2022 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yanık duyurdu: 2,1 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aralık ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aralık ayı içerisinde yaklaşık 1,2 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 940 milyon lira olarak da engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, 'Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda aralık ayında 2,1 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık' ifadelerini kullandı. Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Bakan Yanık duyurdu: 2,1 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık
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