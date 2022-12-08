Bakan Nebati: Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sağlam ve ihtiyatlı kamu maliyesi politikalarımızla, Güçlü Türkiye’nin inşası için orta ve uzun vadeli bir perspektif anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürecek, ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Bakanlığımızdaki kıymetli çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek gün boyu, yoğun bir mesaide çalışmalarımızı sürdürdük.' diyerek sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.Bakan Nebati şunları kaydetti:Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten, Cumhuriyetimizin 100. Yılına yaraşır bir bütçe hedefi doğrultusunda bugün, Bakanlığımızdaki kıymetli çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek gün boyu, yoğun bir mesaide çalışmalarımızı sürdürdük.Sağlam ve ihtiyatlı kamu maliyesi politikalarımızla, Güçlü Türkiye'nin inşası için orta ve uzun vadeli bir perspektif anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürecek, ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.