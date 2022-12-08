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Bakan Murat Kurum açıkladı! 81 ilde 'Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar' uygulaması başlıyor...

Türkiye 2023 Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Programda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum "Yaklaşık sıfır enerjili binalar uygulamasını yılbaşı itibarıyla 81 ilde uygulamaya geçiriyoruz. 2030 itibarıyla tüm binalar sıfır enerjili olarak inşa edilecek." dedi. İşte son dakika açıklamaları...

Bakan Murat Kurum açıkladı! 81 ilde 'Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar' uygulaması başlıyor...
Ekleme: 8.12.2022 - 19:21 Güncelleme: 8.12.2022 - 19:50 / Editör: Ozge Selin
Bakan Murat Kurum açıkladı! 81 ilde 'Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar' uygulaması başlıyor...
Türkiye 2023 Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Programda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları...

İnşaat ve gayrimenkul sektörü her zaman ülkemizin ekonomisinde lokomotif olmuştur.

SIFIR ENERJİLİ BİNALAR

'Yaklaşık sıfır enerjili binalar' uygulamasını da yılbaşı itibarıyla 81 ilde uygulamaya geçiriyoruz. 2030 itibarıyla tüm binalar sıfır enerjili olarak inşa edilecek.

Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her alanda kendine yeten bir ülke olma yolunda ilerliyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyoruz.

İklim değişikliğiyle mücadeleyi yöneten ülke olmak istiyoruz. Bu noktada atacağımız her adımda bunu öncelememiz gerekiyor. Tüm yatırımcılarımızdan da bu hususlara dikkat etmelerini istiyorum.

3.2 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANDI


İnşaat sektörü 2 milyon vatandaşımıza istihdam sağlıyor. Bugüne kadar 3.2 milyon konutun dönüşümünü sağladık. İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. Depreme karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

DEV TOKİ KONUT PROJESİNDE KURALAR MART'TA BİTECEK

TOKİ ile 1 milyon 170 bin konut ürettik.

Mart ayına kadar TOKİ'nin dev sosyal konut projesinde kura çekimlerini bitirmiş olacağız.

Gayemiz 2053 net sıfır emisyon hedefimizi gerçekleştirmek.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DÜNYADA 2. SIRADAYIZ

İnşaat sektüründe dünyada 2. sıradayız.

Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık projesinde 150 bin kamu binamız sıfır atığa geçti.
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Bakan Murat Kurum açıkladı! 81 ilde 'Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar' uygulaması başlıyor...
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