Bakan Ersoy'dan çocuk istismarı iddiasıyla ilgili açıklama: Müfettiş görevlendirildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki iddialarla ilgili konuştu. Konunun yakından takip edildiğini ve müfettiş görevlendirildiğini belirten Bakan Ersoy, "Olayı şiddetle kınıyorum, sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır" dedi.