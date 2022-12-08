Bakan Akar'dan flaş F-16 açıklaması: Olumlu adımlar bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Bakan Akar, F-16 süreci ile ilgili olarak "Olumlu yaklaşıma bağlı olarak olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. F-16 süreci süratle tamamlanmalı." ifadelerini kullandı.