Bakan Akar'dan flaş F-16 açıklaması: Olumlu adımlar bekliyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Bakan Akar, F-16 süreci ile ilgili olarak "Olumlu yaklaşıma bağlı olarak olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. F-16 süreci süratle tamamlanmalı." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kaikkonen'i, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Tören mangasını selamlayan Kaikkonen'in, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Akar ve mevkidaşının baş başa görüşmesi başladı.
Başbaşa görüşmenin ardından Bakan Akar ve Finlandiyalı mevkidaşı Kaikkonen, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti, ardından basın açıklaması yaptı.
'F-16 SÜRECİ SÜRATLE TAMAMLANMALI'
Basın toplantısında F-16 sürecine değinen Bakan Akar, 'Olumlu yaklaşıma bağlı olarak olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. F-16 süreci süratle tamamlanmalı.' dedi.
'GÜÇLÜ TSK, GÜÇLÜ NATO DEMEKTİR'
Bakan Akar, 'Müttefiklerimizden tahditlerin de ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Güçlü TSK, güçlü NATO demektir.' dedi.
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