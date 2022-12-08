Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulualan mevkisi Kule Sokak'taki bir kamyonette uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.Durdurulan araçta narkotik köpeği 'Pars'ın da yardımıyla yapılan aramada saklanmış 3 paket halinde toplam 2 kilo 240 gram esrar ele geçirildi.Kamyonette bulunan şüpheliler S.E. ve M.İ. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.