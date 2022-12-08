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Almanya'da darbe operasyonundan yeni detaylar: İnce ince hazırlanmışlar! 'Ölümler olacak'

Avrupa dün Almanya'daki darbe operasyonu ile sarsıldı. Örgütün lideri olduğu düşünülen iş adamı Heinrich XIII Prens Reuss'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin terör örgütüne üyelikten yargılanacağı öğrenildi. Öte yandan darbe planının tüm detayları ortaya çıktı.

Almanya'da darbe operasyonundan yeni detaylar: İnce ince hazırlanmışlar! 'Ölümler olacak'
Ekleme: 8.12.2022 - 10:21 Güncelleme: 8.12.2022 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da darbe operasyonundan yeni detaylar: İnce ince hazırlanmışlar! 'Ölümler olacak'
Almanya'yı sarsan darbe operasyonundan yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Darbe planında 'gerekirse silah zoru ile Almanları yönetim altına almak istedikleri'nin yer aldığı öğrenildi. İnce ince hazırlandıkları darbe planında gerekirse cinayet de işleyebileceklerini vurgulamışlar...


Almanya'da darbe yapıp mevcut devlet düzenini değiştirmek için hareket eden ve mevcut Alman hükümetini tanımayarak kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak tanımlayan grup üyeleri terör örgütüne üyelikten yargılanacak.

ÖRGÜTÜN BAŞINDAKİ İSİM

Federal Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, yargıç olarak görev yapan ve aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partili (AfD) eski milletvekili Birgit Malsack-Winkemann ile örgütün lideri olduğu düşünülen iş adamı Heinrich XIII Prens Reuss da bulunuyor.

Almanya'da darbe operasyonundan yeni detaylar: İnce ince hazırlanmışlar! 'Ölümler olacak'

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak nitelendirilen ve 3 binden fazla güvenlik görevlisinin yer aldığı 'şafak baskını'nda, sorgulananlar arasında Alman ordusunun özel kuvvetleri KSK personeli de dahil özel eğitimli muvazzaf ve eski askerler de yer alıyor.

SAVCILIK İDDİANAMESİNDEN DETAYLAR

Savcılığın iddianamesinde zanlılar, 'Almanya'daki mevcut devlet düzenini değiştirerek, ana hatlarıyla oluşturulmuş kendi hükümet düzenlerini getirmeyi kendine hedef edinmiş terör örgütüne mensup kişiler' olarak nitelendirildi.

CİNAYET İŞLEMEK DAHİL...

İddianamede, grup üyelerinin askeri araçlar kullanıp devlet yetkililerine şiddet uygulayarak gerçekleştirmeyi planladıkları eylemlere cinayet işlemenin de dahil olduğu belirtildi.

SÖZDE 'DERİN DEVLET'

Savcılık iddianamesinde ayrıca söz konusu grup üyelerinin, mevcut Almanya sınırlarını tanımadıkları ve ülkeyi sözde bir 'derin devletin' yönettiğine inandıkları, iktidarın ele geçirilmesiyle oluşturulacak bir 'askeri kolun' asıl hedefe ulaşana kadar düzenin sağlanmasında yer almasını planladıkları ifade edildi.

'BAZI ÖLÜMLER GEREKLİ'

Ayrıca grup üyelerinin bu geçiş döneminde bazı ölümlerin olabileceğini bildikleri ancak sistem değişikliğinde bunları gerekli olarak görüldükleri belirtildi.

2021'DEN BERİ ÜSTÜNDE ÇALIŞIYORLAR

Grubun Kasım 2021'den itibaren darbe hazırlıklarına yoğunluk verdiği kaydedilen iddianamede, hazırlıklar içinde yönetim şeklinin planlanması, ekipman temini, atış eğitimi, yeni üye alımı gibi faaliyetlerin olduğu ifade edildi.

Almanya'da darbe operasyonundan yeni detaylar: İnce ince hazırlanmışlar! 'Ölümler olacak'

LİDERLERİ BİLE BELLİ

İddianamede yeni kurulacak ve Heinrich XIII Prens Reuss'un yönetimdeki 'Konsey'de kimlerin hangi pozisyonda olacağı da detaylı şekilde yer aldı. İddianamede ayrıca, dernek üyelerinin bireysel olarak küçük bir silahlı grupla Alman Federal Meclisine girmek için somut hazırlıklar yaptıklarına dair şüphelere de yer verildi.

Mevcut Alman hükümetini tanımayarak kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak tanımlayan grup üyeleri terör örgütüne üyelikten yargılanacak.

REİCHSBÜRGER NEDİR?

Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak gören ve iç istihbaratın 2021 raporuna göre, 21 binden fazla kişinin yer aldığı grubun yüzde 5'ini aşırı sağcılar oluşturuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken, bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.
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