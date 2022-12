Adalet Bakanı Bozdağ: Doğu Akdeniz göçmen mezarlığına dönmüş durumda

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 'Temel Hak ve Özgürlüklerin Daha Etkin Korunması' adlı panele katıldı.İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panele yüksek yargı üyeleri de katıldı. Bakan Bozdağ, konuşmasına 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutlayarak başladı. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin sadece yazılı bir belge olarak durduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, 'İnsan hakları sadece bir güne sığacak, sığdırılacak haklar değil. Esasında dünyanın kurulduğu, var olduğu günden beri gündemden inmeyen, milyarlarca yıldır var olagelen çok önemli bir husustur, önemli bir konudur. Ama ne gariptir ki milyarlarca yıl da sürse, asırlar da sürse ne de olsa sorun hala dipdiri yaşanıyor. Dünyanın pek çok yerinde insan hakları ve hürriyetleri konusunda nice sorunları hep birlikte yaşıyoruz. Temel hak ve hürriyetlerin korunması ulusal düzeyde olduğu gibi uluslararası düzeyde de son derece önem arz etmektedir. Bugün dünyanın dört bir yanında temel hak ve hürriyetlerin etkin korunmadığını, aksine etkin ihlal edildiğini söylersek abartmış olmayız. Her tarafta kan, terör, savaş, ayrımcılık var. Hak ihlalleri var. Hepsini birlikte yaşıyoruz. Esasında insanlık tarihi geldiği noktada Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesi'ni imzalamış ve Birleşmiş Milletlere insan hak ve hürriyetlerini koruma, yaşam hakkı dahil pek çok uluslararası haksızlığı önleme konusunda ciddi görevler yüklemiş. Türkiye de bu anlaşmaya ilk imza koyan ülkeler arasındadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bugün bir kağıt parçasından maalesef öte gidememiştir. Sadece yazılı bir belge olarak ortada durmaktadır. Bırakın etkin uygulanmasını, doğru dürüst müzakeresinin dahi yapılamadığı bir uluslararası belge durumundadır. Baktığım zaman ben buna belgeden öte bir şey demiyorum. Belki varaka desek biraz itibar etmiş oluruz' dedi.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin her gün nasıl ihlal edildiğinin görüldüğünü söyleyen Bozdağ, 'Ama ondan öte bir laf da söylemek işin doğrusu içimden gelmiyor. Dünyanın dört bir yanına baktığınızda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ndeki yazılanlar gözümüzün önünde. Her gün nasıl ihlal edildiğini birlikte görüyor, birlikte yaşıyoruz. Bugün Doğu Akdeniz adeta büyük bir göçmen mezarlığına dönmüş durumdadır. Ege, göçmen mezarlığına dönmüş durumdadır. Milyonlarca insan yerinden yurdundan edilmiştir. Aylan bebeğin sahile vuran o masum bedenini dünya görmedi. İnsan Hakları Beyannamesi görmedi. Bu beyannameyi savunanlar görmedi. Kimyasal silahlar Suriye'ye atıldığında yine görmediler. Terör Aybüke öğretmeni vurduğunda görmediler. Masum çocukları hedef aldığında görmediler. Avrupa'nın göbeğinde Bosna-Hersek'te 7 bin 500'den fazla masum insan Birleşmiş Milletlerin gözetim ve denetimi altında olan bir yerde adeta soykırıma uğradığında, soykırım bitene kadar kıllarını kıpırdatmadılar. Dünyanın dört bir yanında kan ve gözyaşı hakim durumdadır. Myanmar'da öyle, Afganistan'da öyle. İşte aynı şekilde Irak'ta, Suriye'de, pek çok yerde aynı durum var' diye konuştu.