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90 yaşındaki Vesile Nine'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan özlemi: İsteğini kaymakam yerine getirdi

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Vesile Coşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan özlemini gidermek için fotoğrafını istedi. İsteği İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından yerine getirilen Coşar, “Allah, Muhammed ondan razı olsun. Halkımız da ondan razıdır. Allah ömrünü uzun etsin inşallah” dedi.

Ekleme: 8.12.2022 - 19:54 Güncelleme: 8.12.2022 - 20:03 / Editör: Ozge Selin
90 yaşındaki Vesile Nine'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan özlemi: İsteğini kaymakam yerine getirdi8 çocuğu olan ve yıllardır Erdoğan sevgisiyle yaşayan Coşar, yaşadığı evin odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını asmak istedi.

Coşar, bu talebini yanında kalan oğluna iletti. Bunun üzerine oğlu tarafından durumun İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'na iletilmesi üzerine istenilen fotoğraf hazırlanarak teslim edildi.

90 yaşındaki Vesile Nine'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan özlemi: İsteğini kaymakam yerine getirdi

Oğlunun getirdiği fotoğrafı odasına astıran Vesile Coşar, Erdoğan'a olan özlemini bu şekilde gidermeye çalışıyor.

90 yaşındaki Vesile Nine'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan özlemi: İsteğini kaymakam yerine getirdi

Vesile Coşar, ümmetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan razı olduğunu belirterek, “Allah, Muhammed ondan razı olsun. Halkımız da ondan razıdır. Allah ömrünü uzun etsin inşallah” dedi.

90 yaşındaki Vesile Nine'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan özlemi: İsteğini kaymakam yerine getirdi

Coşar'ın oğlu ise annesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını istediğini belirterek, “Annem bana ‘ben reisin fotoğrafını istiyorum, onu çok seviyorum, bakacağım' demesi üzerine ben de kaymakam beye durumu söyledim. Talebimizi kabul ettiler ve çerçevelenmiş fotoğrafı bize verdiler. Getirip annemin odasına astım. Annemin de hayali gerçek oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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