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138 askerin yargılandığı FETÖ davasında 42 sanığa hapis cezası

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli, aralarında rütbeli askerlerinde bulunduğu 138 askerin 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme 38 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12,5 yıl ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırılmasına hükmetti. 2 sanığa "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına hükmetti.

Ekleme: 8.12.2022 - 11:06 Güncelleme: 8.12.2022 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
138 askerin yargılandığı FETÖ davasında 42 sanığa hapis cezası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 126 sanık hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, darbe girişimi sırasında er olan 2 sanık hakkında ise 'Mala zarar vermek' suçundan 8'er aydan 6'şar yıla kadar hapis cezası istenmişti. Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 14 sanık hakkında 'Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit', 12 sanık hakkında 'Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma', 4 sanık hakkında FETÖ kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 4 sanık hakkında 'Kamu malına zarar verme' ve 2 sanık hakkında 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 1 ila 45 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep ediliyordu. Haklarında sonradan dava açılan ve dosyaları ana davayla birleştirilen 12 sanığın da benzer suçlardan hapis cezasıyla cezalandırılmaları istenmişti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki salonda görülen karar duruşmasına, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise avukatlar katıldı. Meslek hayatı boyunca Hakkari ve Suriye'de çok sayıda operasyona katıldığını kaydeden sanık Onur Karan, 'Vatanım ve milletim için yüzlerce can aldım. Darbe girişimi gününde de hainleri verdiği emirlere uymadım ve hepsini yakalayarak kelepçeledim. Mahkemeden o hainleri sevindirmemenizi istiyorum. 27 aydır tutukluyum. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim.' dedi.

42 SANIK HAPİS CEZASI ALDI

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerine karar verilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 38 sanığın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 12,5 yıl ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırılmasına hükmetti. 2 sanığa 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 1 yıl 6 ay yirmi ikişer gün hapis cezası, Heyet, iki sanığı da aynı suçtan 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırdı.

73 SANIK HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, 73 sanık hakkında üzerlerine atılı suçlardan, 'yerine getirilmesi görev gereği zorunlu bir emrin uygulanması' nedenine ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düştükleri gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi. Heyet, 23 sanığın üzerine atılı tüm suçlardan beraatlarına 5 tutuklu sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.
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