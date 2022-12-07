Yunanistan umduğunu bulamadı: ABD'nin F-16 kararı Yunan medyasını karıştırdı! O mesajla avundular...

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' çıkışı Türkiye ile ilişkileri adeta kopma noktasına getirmişti. Yunanistan bu skandal sonrası Ege ve Doğu Akdeniz'de gerginliği sürekli arttırırken ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışının da gerçekleştirilmemesi için mücadelesini sürdürüyordu.Ancak Yunanistan'ın hayalleri ABD'nin son hamlesi ile suya düştü. Silahlanma yarışına hız veren Yunanistan, Türkiye'nin F-16'ları alamayacağından emindi ancak işler istediği gibi gitmedi. ABD Kongresinin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesi, 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini verdi.Tasarının son halinde, Rum lobisine yakınlıklarıyla bilinen New Hampshire Temsilcisi Demokrat Chris Pappas, Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Gus Bilirakis, New York Temsilcisi Cumhuriyetçi Nicole Malliotakis ve New Jersey Temsilcisi Demokrat Frant Pallone dahil 18 temsilci tarafından sunulan ve tasarının Temsilciler Meclisi versiyonuna eklenerek kabul edilen Türkiye'ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler yer almadı.İlgili maddelerin çıkarılması, daha önce New Jersey Senatörü Bob Menendez ile Maryland Senatörü Chris van Hollen'ın sunduğu benzer maddelerin NDAA tasarısının Senato versiyonuna eklenmemesinin ardından geldi.Temsilciler Meclisinde kabul edilen söz konusu eklemelerle, Silah İhracatı Kontrol Yasası kapsamında Türkiye'ye yeni F-16 satışının yapılmaması ve F-16 modernizasyon kitlerinin satılmaması hükmü konulurken, bu maddenin muafiyeti ise şu şartlara bağlanıyordu:'Senato ve Temsilciler Meclisi ilgili komitelerine söz konusu satışın ABD'nin önemli ulusal güvenlik menfaatlerine temas ettiği ve bu silahların Yunan hava sahasını mükerrer şekilde ihlal etmeyeceğini temin etmek için atılacak somut adımlar sunulduktan sonra başkan bu maddeye muafiyet uygulayabilir.'Bu gelişmeyi ilk sıradan duyuran Yunan Kathimerini gazetesi, metinde, 'NATO müttefiklerinin diğer NATO müttefiklerinin hava sahasına izinsiz uçuşlar yapmamaları gerektiğine inanıyoruz.' ifadelerinin yer aldığını yazdı.Öte yandan Bob Menendez'in veto yetkisinin hala elinde olduğunu bu nedenle anahtarı elinde tuttuğu yazıldı. Menendez'in Türkiye'ye savaş uçağı verilmesine rıza göstermeyeceğini belirttiği vurgulandı.Ta Nea ise bu mesajı okurlarına sunarken F-16 satışının engellenme çabalarının başarılı olmadığı belirtildi, Menendez'in veto hakkınına dikkat çekildi.Proto Thema'da aynı mesajla avundu. F-16'lar ile ilgili değişikliği tasarıya ekleme çabasının başarısız olduğu belirtilen haberde Menendez vurgusu yapıldı.Ethnos'ta bu tasarının nihai olmadığı iddia edilirken Menendez'in varlığına güvendiklerini vurgulandı. Haberi yine aynı mesajla okurlarına sundu.