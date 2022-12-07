  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,50 - 19,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı: EGM duyurdu! Saldırgan yakalandı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın ardından saldırgan Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı: EGM duyurdu! Saldırgan yakalandı
Ekleme: 7.12.2022 - 20:26 Güncelleme: 7.12.2022 - 20:30 / Editör: Ozge Selin
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı: EGM duyurdu! Saldırgan yakalandı
Gelen son dakika haberine göre; Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'da parti genel merkezinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Bacağından bıçaklanan Yılmaz'ın aşırı kan kaybettiği öğrenildi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı: EGM duyurdu! Saldırgan yakalandı

SALDIRGAN KAÇTI: POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay, Yenilik Partisi'nin Çankaya ilçesindeki genel merkezinde meydana geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.

Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı: EGM duyurdu! Saldırgan yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü şu açıklamada bulundu:

SALDIRGAN YAKALANDI

"Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlı Serhat K., Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır."

2023 yılında plastik poşet fiyatı ne kadar olacak? Bakan Murat Kurum'dan açıklama...
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı: EGM duyurdu! Saldırgan yakalandı
Beştepe'de EYT toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanları kabul etti!
Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş nükleer savaş açıklaması...
Fuat Oktay'ı fotoğraf üzerinden itham eden CHP'lilere Bülent Turan tepki gösterdi! 'Algınız batsın'
Rekabet Kurulu'ndan 'Zincir marketler' açıklaması...
enilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı
İstanbul'da bir çivi bile çakmayan CHP'li İBB'nin 115 milyar bütçeli reklam ajansı olduğu ortaya çıktı! İmamoğlu PR'a çalışıyor
Beştepe'de Anayasa toplantısı
2023 yılı asgari ücreti için ortak beklenti 7 bin 845 oldu
Bakan Kirişci: 127 milyon tonu bulan rekor bitkisel üretimi gerçekleştirmiş olacağız
Galler'de sağlık skandalı: Kanser hastasını ambulans için ıslak zeminde saatlerce beklettiler
Bakan Soylu: 'En büyük uyuşturucu operasyonlarını gerçekleştirdik'
İYİ Parti’de kadına tekme tokat saldırı! İstanbul İl Başkanlığında yumruklar konuştu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye kritik rol oynuyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi oldu
Fransız basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Dünyanın kusurlarına dalıyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması
Almanya'da darbe operasyonu: Baskın planı deşifre oldu! 25 gözaltı...
Tunç Soyer daha fazla kaçamadı! İşte Tarkan'a ödenen ücret
WhatsApp, 5 bin kişilik gruplara izin verecek

WhatsApp, 5 bin kişilik gruplara izin verecek

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: 20 liranın altına gerileyecek

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: 20 liranın altına gerileyecek

Türkiye'nin en büyüğü: Karadeniz'de bulundu herkes görmeye gidecek

Türkiye'nin en büyüğü: Karadeniz'de bulundu herkes görmeye gidecek

Bursa uçak kazasında yürek parçalayan detay: Ailesi Burcu Sağlam’ı böyle teşhis etmiş!

Bursa uçak kazasında yürek parçalayan detay: Ailesi Burcu Sağlam’ı böyle teşhis etmiş!

Mağaradan tek tek çıkardı: Dünyanın gözü Türkiye'deki bu bölgede

Mağaradan tek tek çıkardı: Dünyanın gözü Türkiye'deki bu bölgede

Evinin bahçesine gizli tünel kazıp bidon bidon sakladı: Gören şaşkına döndü

Evinin bahçesine gizli tünel kazıp bidon bidon sakladı: Gören şaşkına döndü