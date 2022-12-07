Yayıncı Melih Kalkan hayatını kaybetti! Acı haberi Cantuğ Özsoy duyurdu!

Unlost adlı yayıncı Cantuğ Özsoy ile yaptığı yayınlardan ünlenen küçük oyuncu Melih Kalkan, kistik fibrozis hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Cantuğ Özsoy duyurdu: 'Biricik kardeşimiz Melih ne yazık ki kistik fibrozis hastalığına yenik düştü, melek oldu.Cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Bayrampaşa Merkez Camiinden kaldırılıp Topkapı Kozlu Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur.'Kistik fibrozis (KF) kalıtsal/ genetik bir hastalıktır. Çocuklar bu hastalıkla doğarlar. Hastalık bulaşıcı değildir, solunum sistemi ve sindirim sistemi olmak üzere birçok sistemi birden etkileyebilir. KF'e neden olan genetik değişiklik nedeni ile KF'li hastalarda vücuttaki bütün salgılar susuz, koyulaşmış ve yoğun kıvamda olup akışkan özelliği kaybolmuştur.