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Türkiye'ye gelen yolcu uçağında panik! Acil iniş yaptı, göçmenler böyle kaçtı

Fas'tan Türkiye'ye gelen yolcu uçağında filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Uçak, havada seyrettiği sırada doğum sancısı çektiği söylenen bir kadın yolcu nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. İspanya’nın Barcelona kentine inen uçakta bulunan 28 yasa dışı göçmen, iner inmez uçaktan kaçtı. İşte tüm detaylar….

Ekleme: 7.12.2022 - 15:14 Güncelleme: 7.12.2022 - 15:51 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'ye gelen yolcu uçağında panik! Acil iniş yaptı, göçmenler böyle kaçtı
Reuters'tan gelen son dakika haberine göre Fas'tan Türkiye'ye gelen yolcu uçağı Barselona Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

KADININ HAMİLE TAKLİDİ YAPTIĞI ANLAŞILDI
Uçakta bulunan hamile bir kadın, İspanya üzerinde seyrederken doğumun başladığını söyledi. Sancılarının arttığını söylemesinin ardından yetkililer, uçak acil iniş izni istedi. İspanya'nın Barselona kentinde bulunan El Prat Havalimanı'na inen uçakta beklenmeyen bir olay yaşandı.

Uçağın iniş yapmasıyla içinde bulunan 28 kişi, hava taşıtını terk etti. Edinilen bilgiye göre kaçan 28 kişinin yasa dışı göçmenler olduğu anlaşıldı.

Uçağın iniş yapmasına neden olan hamile kadının ise yasa dışı göçmenlerle birlikte olduğu ve hamileymiş gibi davrandığı ortaya çıktı.

Havalimanı yetkilileri kaçan 28 kişinin 14'ünü yakaladı. Polis, uçakta sahte doğum yapan hamile kadının da yakalanan 14 kişiye dahil olduğunu açıkladı.
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