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Türkiye bu skandalı konuşuyor: Doktor hastasını morfin bağımlısı yapıp 700 bin TL’sini aldı!

Türkiye'nin konuştuğu skandal olay İstanbul'daki özel bir tıp merkezinde meydana geldi. Doktor, hastasını morfin bağımlısı haline getirdi. Hastaya evinde, tıp merkezinin otoparkında morfin enjekte eden doktor, 700 bin TL'yi cebine indirdi. Borç batağına saplanan hasta ise mahkemeye gitti…

Ekleme: 7.12.2022 - 14:18 Güncelleme: 7.12.2022 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
Türkiye bu skandalı konuşuyor: Doktor hastasını morfin bağımlısı yapıp 700 bin TL’sini aldı!'Bu kadarına da pes' dedirten olay geçtiğimiz yaz İstanbul Esenyurt'taki özel Tıp Merkezi'nde yaşandı. E.Y. (25) isimli vatandaş, böbrek taşı şikayetiyle tıp merkezine başvurdu. Hastanede görevli doktor Muzaffer B., kendisine ilaç tedavisi uygulanacağını ve rahatlatacağını söyledi. Hastaya, doktor tarafından morfin enjekte edildi.

Morfin alınca ağrıları azalan hasta Erol Y., gün aşırı hastaneye gitmeye başladı. Her gidişte doktor tarafından hastaya morfin enjekte edildi. Ancak bir süre sonra günlük doz miktarının artması ile Erol Y. hastane tarafından kara listeye alındı. Doktor Muzaffer B., artık morfin bağımlısı hale gelen hastası Erol Y.'ye bu kez başka çözümler önerdi. Dışarıdan temin edilen morfin, bir hemşirenin de yardımıyla para karşılığında Erol Y.'ye verilmeye başlandı.

Türkiye bu skandalı konuşuyor: Doktor hastasını morfin bağımlısı yapıp 700 bin TL’sini aldı!

Bazen tıp merkezinin otoparkında, bazen de hastanın evine giden hemşire Musa K., hastaya günlük 12 doza kadar morfin vermeye devam etti. Bağımlılığı artan Erol Y. ise günlük 3 bin TL'yi bulan masrafları karşılamak için ailesinden, akrabalarından borç aldı. Durum, doktora yaklaşık 700 bin TL parasını kaptıran hasta Erol Y.'nin eşinin şüphelenmesiyle ortaya çıktı. E.Y., avukatı aracılığıyla emniyete giderek doktordan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan süreci anlatan Erol Y., 'Böbrek taşı tedavisi için geldiğim hastanede bana morfin ilacı yapıldı. Günlük bir doz yapılıyor. Fazlası yapılmıyor. Bu ilacı sürekli yaptırdığım için hastane beni kara listeye aldı. Doktor bana, 'Dışarıdan farklı insanlar getir onların üzerine yazalım sana uygulayalım' dedi. Hastanede 200 TL idi. Dışarıdan getirirsem kendisi bana 3 bin TL'ye yapacağını söyledi. Beni bağımlı yaptılar. Toplamda 700 bin TL paramı aldılar. Gönderdiğim paraların dekontları var. Hastanede doktor ve iki hemşire bana ilacı uyguladı.

Türkiye bu skandalı konuşuyor: Doktor hastasını morfin bağımlısı yapıp 700 bin TL’sini aldı!

'Tedavine iyi gelecek, ağrılarını kesecek' böyle söyleyerek bana yaptılar. Doktor tedaviyi 12 doza kadar çıkarttı. İlaçlar bana, hastanenin acil kısmında, otoparkta ve evimde gizli gizli yapılıyordu. Doktor temin ediyor, iki hemşire bana uyguluyordu' dedi.

Hastanın avukatı Ceylan Irmak Beşiroğlu ise 'Esenyurt'ta bir genç daha uyuşturucu ve uyarıcı maddeye alıştırıldı. Ama bu defa maalesef sağlık görevlileri tarafından. Kendisine tedavi edileceği vaat edilerek hastanede uygulanan bir doz ilaç 12 doza kadar çıkartılıp, yasaklı, narkotik içeren bir maddeyle bağımlı hale getirildi.

İddiaya konu olan tıp merkezi, yaşananları doğrularken doktor Muzaffer B ve hemşire Musa K.'nın tıp merkezi ile ilişkisi kesildiğini açıkladı.

Türkiye bu skandalı konuşuyor: Doktor hastasını morfin bağımlısı yapıp 700 bin TL’sini aldı!
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