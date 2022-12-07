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Tunç Soyer daha fazla kaçamadı! İşte Tarkan'a ödenen ücret

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü olan 9 Eylül’de verdiği konser için Mega Star Tarkan’a ödenen ücreti bu güne kadar sır gibi saklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer köşeye sıkışınca rakamı açıklamak zorunda kaldı.

Tunç Soyer daha fazla kaçamadı! İşte Tarkan'a ödenen ücret
Ekleme: 7.12.2022 - 12:11 Güncelleme: 7.12.2022 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Tunç Soyer daha fazla kaçamadı! İşte Tarkan'a ödenen ücret
Mega Star Tarkan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü olan 9 Eylül'de İzmir'de konser verdi. Etkinliğe saatler kala konser için hazırlanan dev platform çöktü. Yaşanan şok gelişme üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önce 'Tarkan konser ücretsiz olarak verecek' dese de daha sonra 'U' dönüşü yaparak Tarkan'a sadece kaşe ücreti adı altında ödeme yapıldığını söyledi. Soyer ayrıca Tarkan'ın 'kaşe ücreti' adı altında alacağı parayı da hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi. Bu arada seçim öncesi şeffaflık anlaşması imzalayan Soyer Tarkan konseri ile ilgili bilgi edinme yasası kapsamında büyükşehir belediyesine sorulan soruları da yanıtsız bıraktı.

TARKAN KONSERİ VAR DİYE
Geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2023 mali yılı tahmini gelir gider bütçesinin görüşüldüğü meclis toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Soyer'i sert bir dille eleştirdi. Konuyu oturumda tekrar gündeme taşıyan Hızal, Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesinin yerli ve yabancı finans kuruluşlarına olan borçlarının yanı sıra bir de belediyeye iş yapan müteahhitlere yüklü miktarda borcu olduğunu belirtip 'Belediyeye iş yapan müteahhitlere hak edişlerini zamanında ödemeyip 8-10 ay bekletiyorsunuz. Yüklenici firmalar biriken alacaklarını istemek için kapınıza geldiğinde de 'Bu ay Tarkan Konseri vardı ödeme yapamıyoruz deyip' gönderiyorsunuz. Toplamda piyasaya 3 milyar lira borcunuz var. Finans kuruluşlarına olan borçlar da eklendiğinde toplam borç miktarı 20 milyar lirayı buluyor.' demişti.

HIZAL SPONSOR KİM DİYE SORDU
Daha önce Tarkan konseri konusunda çelişkili açıklamalarda bulunan Soyer bununu üzerine: 'Tarkan konseri nedeniyle arpamız yoktu ödeyemiyoruz demişiz. Tarkan konserinin ödemesini İZBB yapmadı. Sponsor bir firma yaptı bu ödemeyi.' demişti. Bunun üzerine Hızal da Soyer'e; 'Tarkan'ın parasını kim hangi amaçla ne karşılığında verdi.' diye sormuştu.

DAHA FAZLA KAÇAMADI
Bu güne kadar Mega Star'a ödenen ücret konusunda çelişkili açıklamalarda bulunan Soyer daha fazla kaçamadı. Bilgi Edinme Yasası kapsamında yapılan başvuruları yanıtsız bırakan Soyer artık kaçacak yer kalmayınca Tarkan'a KDV Dahil 3 milyon 540 bin lira ücret ödendiğini açıklamak zorunda kaldı. Temiz İzmir Derneği'nin bilgi edinme yasası kapsamında yaptığı başvuruyu yanıtlayan belediyenin fuarcılık şirketi İZFAŞ ödenen paranın da Tarkan tarafından hayır kurumlarına bağışlandığını belirtti. Tarkan'a ödenen ücreti açıklayan İZFAŞ'ın ödemenin hangi sponsor tarafından yapıldığı konusunda herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

Tunç Soyer daha fazla kaçamadı! İşte Tarkan'a ödenen ücret

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