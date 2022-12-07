Samsun'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, U.K.K. (18), F.T. (17), H.T, N.K.I. ve Ukrayna uyruklu Y.P. Ali Gaffar Okan Caddesi'nde yürüdükleri sırada M.Ş'nin (17) bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda U.K.K. ve F.T'yi bıçakla yaralayan zanlı, olay yerinden kaçtı.Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan F. T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Atakum Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçilerince yakalanan M.Ş. Çocuk Şubesine teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.